https://sputnik-georgia.ru/20220414/gruziya-namerena-uvelichit-proizvodstvo-pshenitsy-dlya-importozamescheniya-265985964.html
Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения
Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения
В ближайшее время правительство представит программу, которая будет способствовать значительному росту производства зерновых культур 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T16:21+0400
2022-04-14T16:21+0400
2022-04-14T17:13+0400
грузия
экономика
новости
зерно
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23223/86/232238686_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_57f727f004aa63a076abd4900c8334b8.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Власти Грузии работают над развитием местного сельскохозяйственного производства, в том числе увеличением выращивания зерновых культур, заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.По его словам, правительство Грузии в ближайшее время представит программу, разработанную представителями отрасли и учеными, которая будет способствовать значительному росту производства зерновых культур."Наша цель – увеличить показатель самообеспечения пшеницей в ближайшие годы с существующих на сегодня 15% до 50%", – сказал Шамугия.При этом он отметил, что на данный момент у Грузии нет проблем с поставками продовольствия.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>"Мы постоянно следим за процессом и находимся в постоянном контакте с импортерами, и могу с ответственностью сказать, что на этом этапе у нас нет проблем с поставками продовольствия", – сказал Шамугия.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на которую экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23223/86/232238686_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_78fd1c02637e95b46d8c54fe1b81cff8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, зерно, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения
16:21 14.04.2022 (обновлено: 17:13 14.04.2022)
В ближайшее время правительство представит программу, которая будет способствовать значительному росту производства зерновых культур
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Власти Грузии работают над развитием местного сельскохозяйственного производства, в том числе увеличением выращивания зерновых культур, заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте.
Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.
"Существующая сегодня ситуация показала необходимость увеличения усилий по самообеспечению продуктами первой необходимости. Мы работаем активно над разработкой стратегии по увеличению производства, в первую очередь зерновых", – сказал Шамугия.
По его словам, правительство Грузии в ближайшее время представит программу, разработанную представителями отрасли и учеными, которая будет способствовать значительному росту производства зерновых культур.
"Наша цель – увеличить показатель самообеспечения пшеницей в ближайшие годы с существующих на сегодня 15% до 50%", – сказал Шамугия.
При этом он отметил, что на данный момент у Грузии нет проблем с поставками продовольствия.
"Мы постоянно следим за процессом и находимся в постоянном контакте с импортерами, и могу с ответственностью сказать, что на этом этапе у нас нет проблем с поставками продовольствия", – сказал Шамугия.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на которую экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.