https://sputnik-georgia.ru/20220414/gruziya-namerena-uvelichit-proizvodstvo-pshenitsy-dlya-importozamescheniya-265985964.html

Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения

Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения

В ближайшее время правительство представит программу, которая будет способствовать значительному росту производства зерновых культур 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T16:21+0400

2022-04-14T16:21+0400

2022-04-14T17:13+0400

грузия

экономика

новости

зерно

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Власти Грузии работают над развитием местного сельскохозяйственного производства, в том числе увеличением выращивания зерновых культур, заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.По его словам, правительство Грузии в ближайшее время представит программу, разработанную представителями отрасли и учеными, которая будет способствовать значительному росту производства зерновых культур."Наша цель – увеличить показатель самообеспечения пшеницей в ближайшие годы с существующих на сегодня 15% до 50%", – сказал Шамугия.При этом он отметил, что на данный момент у Грузии нет проблем с поставками продовольствия.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>"Мы постоянно следим за процессом и находимся в постоянном контакте с импортерами, и могу с ответственностью сказать, что на этом этапе у нас нет проблем с поставками продовольствия", – сказал Шамугия.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на которую экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, зерно, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии