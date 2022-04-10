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Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO

Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 12,6% по сравнению с февралем, до 159,3 пункта, достигнув... 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T23:32+0400

2022-04-10T23:32+0400

2022-04-11T00:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 12,6% по сравнению с февралем, до 159,3 пункта, достигнув исторического рекордного уровня, причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и зерно, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в марте на 26,6% выше, чем годом ранее.Значение Индекса цен на зерновые ФАО в марте оказалось на 17,1% выше, чем в феврале, что было обусловлено значительным ростом цен на пшеницу и все фуражные зерновые, главным образом вследствие спецоперации на Украине.Мировые цены на пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7%, чему также способствовали опасения относительно состояния посевов в Соединенных Штатах Америки. Цены на кукурузу за месяц выросли на 19,1%, достигнув рекордного уровня, и, кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго.Уровень инфляции начнет снижаться с апреля – заявление главы Минэкономики >>Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 23,2% в результате роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина. Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО увеличилось на 6,7% по сравнению с февралем, нивелировав предыдущее снижение, и оказалось на 20% выше, чем в марте 2021 года.Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в марте увеличилось на 4,8% и достигло исторического максимума, чему способствовал резкий рост цен на свинину, обусловленный дефицитом убойных свиней в Западной Европе. Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО выросло на 2,6%, оказавшись на 23,6% выше, чем в марте 2021 года.Годовая инфляция (март 2022 года к март 2021 года) в Грузии составила 11,8%, при целевом показателе 3%. В марте цены на продовольствие за год выросли на 17,8%.

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