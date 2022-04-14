Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220414/kto-poedet-na-ukrainu-nazvan-sostav-delegatsii-parlamenta-gruzii-265990880.html
Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии
Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии
Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T20:24+0400
2022-04-14T20:24+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
арчил талаквадзе
украина
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698216_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f32ad8d79e43e69aec007b3bf726b5a8.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которого войдут девять человек, сообщил телеканал "Имеди".Делегацию возглавит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.Из оппозиции на Украину отправится пять членов законодательного органа. Это Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации под руководством Папуашвили. Не собираются ехать на Украину также представители парламентской политической группы "Европейские социалисты".Грузинская делегация отправится на Украину без "Нацдвижения" &gt;&gt;О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.Пока не известна точная дата поездки, которую еще предстоит согласовать. По предварительной информации, грузинская делегация отправится на Украину в субботу.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698216_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_ce7b175b1665c43b07ca489b8b39bf56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, арчил талаквадзе, украина, парламент грузии

Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии

20:24 14.04.2022
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которого войдут девять человек, сообщил телеканал "Имеди".
Делегацию возглавит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.
Из оппозиции на Украину отправится пять членов законодательного органа. Это Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").
Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации под руководством Папуашвили. Не собираются ехать на Украину также представители парламентской политической группы "Европейские социалисты".
Грузинская делегация отправится на Украину без "Нацдвижения" >>
О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.
Пока не известна точная дата поездки, которую еще предстоит согласовать. По предварительной информации, грузинская делегация отправится на Украину в субботу.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0