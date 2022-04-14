https://sputnik-georgia.ru/20220414/kto-poedet-na-ukrainu-nazvan-sostav-delegatsii-parlamenta-gruzii-265990880.html
Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии
Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии
Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T20:24+0400
2022-04-14T20:24+0400
2022-04-14T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которого войдут девять человек, сообщил телеканал "Имеди".Делегацию возглавит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.Из оппозиции на Украину отправится пять членов законодательного органа. Это Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации под руководством Папуашвили. Не собираются ехать на Украину также представители парламентской политической группы "Европейские социалисты".Грузинская делегация отправится на Украину без "Нацдвижения" >>О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.Пока не известна точная дата поездки, которую еще предстоит согласовать. По предварительной информации, грузинская делегация отправится на Украину в субботу.
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, арчил талаквадзе, украина, парламент грузии
Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии
Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которого войдут девять человек, сообщил телеканал "Имеди".
Делегацию возглавит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.
Из оппозиции на Украину отправится пять членов законодательного органа. Это Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").
Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" отказались от места в составе делегации под руководством Папуашвили. Не собираются ехать на Украину также представители парламентской политической группы "Европейские социалисты".
О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.
Пока не известна точная дата поездки, которую еще предстоит согласовать. По предварительной информации, грузинская делегация отправится на Украину в субботу.