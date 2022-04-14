https://sputnik-georgia.ru/20220414/minselkhoz-gruzii-nachal-programmu-po-sdache-v-arendu-pastbisch-265994755.html

Минсельхоз Грузии начал программу по сдаче в аренду пастбищ

Минсельхоз Грузии начал программу по сдаче в аренду пастбищ

В Грузии 1,7 миллиона гектаров пастбищ, однако есть проблемы с их использованием из-за неточностей в документации 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T23:26+0400

2022-04-14T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии идет прием заявок для желающих взять в аренду пастбища для выпаса крупнорогатого скота, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия."Мы начали новую программу предоставления пастбищ фермерам. Сейчас идет прием заявок на получение в аренду около 15 тысяч гектаров", – сказал Шамугия.По его словам фермерам достаточно пройти простые процедуры, чтобы взять пастбище в аренду.Всего, по данным министра, в Грузии 1,7 миллиона гектаров пастбищ, однако есть проблемы с их использованием из-за неточностей в документации."Мы работаем над разработкой документа, который должен стать основой проекта, чтобы раз и навсегда решить вопрос пастбищ", – сказал Шамугия.Животноводство в Грузии: новая статистика >>По последним данным Национальной службы статистики поголовье крупного рогатого скота в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 1% и составило 935,2 тысячи голов. При этом из общего числа 434,4 тысячи – это коровы и буйволицы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, животные, сельское хозяйство грузии