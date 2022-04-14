https://sputnik-georgia.ru/20220414/minselkhoz-v-gruzii-net-defitsita-prodovolstviya-265995235.html

Минсельхоз: в Грузии нет дефицита продовольствия

Минсельхоз: в Грузии нет дефицита продовольствия

У Грузии достаточно запасов, а также есть положительная динамика в поставках и местном производстве, заявил министр 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T23:44+0400

2022-04-14T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии нет препятствий с поставками продовольствия, заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте.Вопрос дефицита продуктов стал волновать население на фоне событий на Украине. Жители стали панически скупать непортящиеся продукты, что вызвало дефицит в магазинах, так как поставки в магазин шли по обычному графику.При этом он отметил, что у Грузии достаточно запасов, а также есть положительная динамика в поставках и местном производстве."В результате политики, проведенной в области сельского хозяйства, у нас есть положительная динамика как в производстве, так и с точки зрения импорта", – сказал Шамугия.Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения >> На данный момент в Грузии ажиотаж вокруг закупок спал, все якобы дефицитные продукты доступны в магазинах.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, продукты питания