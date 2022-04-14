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Минсельхоз: в Грузии нет дефицита продовольствия
Минсельхоз: в Грузии нет дефицита продовольствия
У Грузии достаточно запасов, а также есть положительная динамика в поставках и местном производстве, заявил министр 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T23:44+0400
2022-04-14T23:44+0400
2022-04-15T00:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии нет препятствий с поставками продовольствия, заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте.Вопрос дефицита продуктов стал волновать население на фоне событий на Украине. Жители стали панически скупать непортящиеся продукты, что вызвало дефицит в магазинах, так как поставки в магазин шли по обычному графику.При этом он отметил, что у Грузии достаточно запасов, а также есть положительная динамика в поставках и местном производстве."В результате политики, проведенной в области сельского хозяйства, у нас есть положительная динамика как в производстве, так и с точки зрения импорта", – сказал Шамугия.Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения >> На данный момент в Грузии ажиотаж вокруг закупок спал, все якобы дефицитные продукты доступны в магазинах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, продукты питания
Минсельхоз: в Грузии нет дефицита продовольствия
23:44 14.04.2022 (обновлено: 00:10 15.04.2022)
У Грузии достаточно запасов, а также есть положительная динамика в поставках и местном производстве, заявил министр
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии нет препятствий с поставками продовольствия, заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте.
Вопрос дефицита продуктов стал волновать население на фоне событий на Украине. Жители стали панически скупать непортящиеся продукты, что вызвало дефицит в магазинах, так как поставки в магазин шли по обычному графику.
"Мы постоянно следим за процессом и находимся в постоянном контакте с импортерами, и могу с ответственностью сказать, что на этом этапе у нас нет проблем с поставками продовольствия", – сказал Шамугия.
При этом он отметил, что у Грузии достаточно запасов, а также есть положительная динамика в поставках и местном производстве.
"В результате политики, проведенной в области сельского хозяйства, у нас есть положительная динамика как в производстве, так и с точки зрения импорта", – сказал Шамугия.
На данный момент в Грузии ажиотаж вокруг закупок спал, все якобы дефицитные продукты доступны в магазинах.