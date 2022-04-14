https://sputnik-georgia.ru/20220414/nelegalnaya-torgovlya-sigaretami-nanesla-uscherb-gosudarstvu-pochti-v-million-lari-265992143.html

Нелегальная торговля сигаретами нанесла ущерб государству почти в миллион лари

Нелегальная торговля сигаретами нанесла ущерб государству почти в миллион лари

К уголовной ответственности привлечено юридическое лицо, участвовавшее в незаконной предпринимательской деятельности 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T21:25+0400

2022-04-14T21:25+0400

2022-04-14T21:34+0400

грузия

происшествия

новости

следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала трех человек по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с безакцизными сигаретами и табачными изделиями, сообщает Следственная служба МинфинаЗадержанные обвиняются по статьям УК Грузии – "Незаконная предпринимательская деятельность", "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки ", "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии (совершенное группой лиц по предварительному сговору)".К уголовной ответственности также привлечено юридическое лицо, участвовавшее в незаконной предпринимательской деятельности.В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет >>Наказание за преступление предусматривает от 8 до 11 лет тюрьмы.Следствие установило, что таможенный склад, принадлежащий одной из компаний в Тбилиси, с грубым нарушением законодательства занимался предпринимательской деятельностью, что сопровождалось получением крупной суммы дохода – 4 443 433 лари. Это, в свою очередь, нанесло значительный материальный ущерб государству в размере 978 004 лари.В частности, руководство компании хранило особо крупную партию безакцизных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 571 304 лари, на складе не являющемся таможенным.Руководство склада также обошло таможенный контроль и тайно подготовило для продажи табачные изделия на сумму в 30 637 лари (рыночная стоимость 184 131 лари). Этот товар был изъят Следственной службой.Следствие по делу продолжается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, следственная служба минфина грузии