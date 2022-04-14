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Помощь сельскому хозяйству и его развитие: направления работы министерства
Помощь сельскому хозяйству и его развитие: направления работы министерства
Министр сельского хозяйства Грузии отчитался перед депутатами парламента 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T20:43+0400
2022-04-14T20:43+0400
2022-04-14T21:20+0400
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Многолетние и однолетние культуры, овощебазы, перспективы развития экспорта, контроль за качеством продукции и другие направления сельского хозяйства стали главными темами выступления главы Минсельхоза Грузии Отара Шамугия в парламентеМинистр предстал перед депутатами с ежегодным отчетом о проделанной работе и планами на будущее.Sputnik Грузия представляет вам основные темы выступления министра.Развитие садов ГрузииОсобое внимание министр сельского хозяйства в своем выступлении уделил развитию выращивания многолетних культур в Грузии. По его словам за последние годы производство таких культур в стране увеличилось на треть и особую роль в этом сыграла правительственная программа "Посади будущее", которая способствует разбивке садов с стране."Производи в Грузии" дает фермерам возможность разбить современные сады и получить богатый урожай высокого качества, который пойдет как на экспорт, так и на местные рынки. В 2021 году в рамках программы новые сады были разбиты на 3,6 тысячах гектаров", - сказал Шамугия.Экспорт голубики из Грузии вырос на 42% >>По его словам наибольшую заинтересованность фермеры высказывают в отношении орехов и ягод.Овощи и овощехранилищаВыросло производство в Грузии и овощных культур. По данным министра в этом направлении за год производство выросло на 15%, при этом он отметил зависимость Грузии от импорта овощей в определенный сезон.По его словам, снизить зависимость от импорта овощей смогут овощехранилища и государственная программа поддержки фермеров в этом направлении будет развиваться.По его словам, 12 предприятий по переработки ориентированы на виноград и фрукты, остальные занимаются переработкой овощей.Забота о качествеЕще одним главным направлением развития сельского хозяйства, в том числе для выхода на мировые рынки министр назвал улучшение контроля качества продукции.По его словам в 2022-2025 годах планируется строительство новых лабораторий в Тбилиси и Кутаиси, благодаря которым контроль качества сельхозпродукции будет усилен и фермеры смогут вывозить безопасную продукцию на международные рынки.Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения >>Вторым компонентом безопасности сельхозпродукции министр назвал контроль качества саженцев и семян и введение соответствующих сертификатов.
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
Помощь сельскому хозяйству и его развитие: направления работы министерства
20:43 14.04.2022 (обновлено: 21:20 14.04.2022)
Министр сельского хозяйства Грузии отчитался перед депутатами парламента
Многолетние и однолетние культуры, овощебазы, перспективы развития экспорта, контроль за качеством продукции и другие направления сельского хозяйства стали главными темами выступления главы Минсельхоза Грузии Отара Шамугия в парламенте
Министр предстал перед депутатами с ежегодным отчетом о проделанной работе и планами на будущее.
Sputnik Грузия представляет вам основные темы выступления министра.
Развитие садов Грузии
Особое внимание министр сельского хозяйства в своем выступлении уделил развитию выращивания многолетних культур в Грузии. По его словам за последние годы производство таких культур в стране увеличилось на треть и особую роль в этом сыграла правительственная программа "Посади будущее", которая способствует разбивке садов с стране.
"Производи в Грузии" дает фермерам возможность разбить современные сады и получить богатый урожай высокого качества, который пойдет как на экспорт, так и на местные рынки. В 2021 году в рамках программы новые сады были разбиты на 3,6 тысячах гектаров", - сказал Шамугия.
По его словам наибольшую заинтересованность фермеры высказывают в отношении орехов и ягод.
Овощи и овощехранилища
Выросло производство в Грузии и овощных культур. По данным министра в этом направлении за год производство выросло на 15%, при этом он отметил зависимость Грузии от импорта овощей в определенный сезон.
По его словам, снизить зависимость от импорта овощей смогут овощехранилища и государственная программа поддержки фермеров в этом направлении будет развиваться.
"При помощи государства в 2021 году были созданы хранилища, вместимостью 34 тысячи тонн. В рамках проекта софинансирования предприятий по хранению и переработке в 2021 году в разных регионах Грузии создано 51 хранилища", - сказал Шамугия.
По его словам, 12 предприятий по переработки ориентированы на виноград и фрукты, остальные занимаются переработкой овощей.
Забота о качестве
Еще одним главным направлением развития сельского хозяйства, в том числе для выхода на мировые рынки министр назвал улучшение контроля качества продукции.
По его словам в 2022-2025 годах планируется строительство новых лабораторий в Тбилиси и Кутаиси, благодаря которым контроль качества сельхозпродукции будет усилен и фермеры смогут вывозить безопасную продукцию на международные рынки.
Вторым компонентом безопасности сельхозпродукции министр назвал контроль качества саженцев и семян и введение соответствующих сертификатов.