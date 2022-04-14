Путин дал указание готовить российский рынок к росту расчетов в нацвалютах

"В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.