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Путин дал указание готовить российский рынок к росту расчетов в нацвалютах
Путин дал указание готовить российский рынок к росту расчетов в нацвалютах
Президент России отметил сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T22:26+0400
2022-04-14T22:26+0400
2022-04-14T22:26+0400
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владимир путин
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ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Российский валютный рынок надо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле России, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.Отметив, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов, глава государства подчеркнул, что банки из недружественных стран задерживают перевод платежей.Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок >>Уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом российская сторона намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли, подчеркнул Путин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, экономика, владимир путин
Путин дал указание готовить российский рынок к росту расчетов в нацвалютах
Президент России отметил сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов
ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Российский валютный рынок надо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.
"В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
Отметив, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов, глава государства подчеркнул, что банки из недружественных стран задерживают перевод платежей.
Уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом российская сторона намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли, подчеркнул Путин.