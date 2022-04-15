https://sputnik-georgia.ru/20220415/glava-natsbanka-inflyatsiya-v-gruzii-v-2022-godu-sostavit-9-265997148.html

Глава Нацбанка: инфляция в Грузии в 2022 году составит 9%

Глава Нацбанка: инфляция в Грузии в 2022 году составит 9%

Усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире, заявил глава Нацбанка 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T10:08+0400

2022-04-15T10:08+0400

2022-04-15T10:08+0400

грузия

новости

инфляция

экономика

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. По прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе экономический рост в 2022 году ожидается на уровне 3-4%, а инфляция – на уровне 9%.Годовая инфляция (март 2022 года к марту 2021 года) в Грузии составила 11,8% при целевом показателе 3%.По его словам, показателем этого являются новые данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Мировой индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 12,6% по сравнению с февралем до 159,3 пункта, достигнув исторического рекордного уровня. Причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и зерно."Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики . Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.

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грузия, новости, инфляция, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии