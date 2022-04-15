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Глава Нацбанка: инфляция в Грузии в 2022 году составит 9%
Глава Нацбанка: инфляция в Грузии в 2022 году составит 9%
Усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире, заявил глава Нацбанка 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T10:08+0400
2022-04-15T10:08+0400
грузия
новости
инфляция
экономика
коба гвенетадзе
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. По прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе экономический рост в 2022 году ожидается на уровне 3-4%, а инфляция – на уровне 9%.Годовая инфляция (март 2022 года к марту 2021 года) в Грузии составила 11,8% при целевом показателе 3%.По его словам, показателем этого являются новые данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Мировой индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 12,6% по сравнению с февралем до 159,3 пункта, достигнув исторического рекордного уровня. Причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и зерно."Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики . Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO &gt;&gt;Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.
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грузия, новости, инфляция, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии

Глава Нацбанка: инфляция в Грузии в 2022 году составит 9%

10:08 15.04.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисский Дом Юстиции
Тбилисский Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире, заявил глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. По прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе экономический рост в 2022 году ожидается на уровне 3-4%, а инфляция – на уровне 9%.
Годовая инфляция (март 2022 года к марту 2021 года) в Грузии составила 11,8% при целевом показателе 3%.

"Реальный экономический рост по моему прогнозу будет между 3 и 4%, но неопределенность остается пока высокой. Факторы, которые оставляют след на мировой экономике – это инфляционные процессы. К сожалению, конфликт дал им новый толчок", – сказал Гвенетадзе журналистам.

По его словам, показателем этого являются новые данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Мировой индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 12,6% по сравнению с февралем до 159,3 пункта, достигнув исторического рекордного уровня. Причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и зерно.
"Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики . Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.
Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>
Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.
© SputnikИнфляция в Грузии - март 2022 года
Инфляция в Грузии - март 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2022
Инфляция в Грузии - март 2022 года
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