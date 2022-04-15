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Главного бухгалтера агентства мэрии Гори отправили в тюрьму до приговора
Главного бухгалтера агентства мэрии Гори отправили в тюрьму до приговора
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на заключении из-за возможности сокрытия улик 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T21:44+0400
2022-04-15T21:44+0400
2022-04-15T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения главному бухгалтеру Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского района Леле Цкриалашвили.Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на заключении из-за возможности сокрытия улик.Цкриалашвили обвиняется в том, что в период с 21 января 2020 года до 23 декабря 2021 года перечислила себе на счета и присвоила бюджетные средства на сумму около 144 тысячи лари и играла на них в азартные игры.Бухгалтер мэрии в Гори украла у государства почти 150 тысяч лари – СГБ >>Теперь ей грозит от 7 до 11 лет за присвоение средств в крупном размере с использованием служебного положения. Она полностью признала свою вину.
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сгб, грузия, новости, происшествия, гори
Главного бухгалтера агентства мэрии Гори отправили в тюрьму до приговора
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на заключении из-за возможности сокрытия улик
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения главному бухгалтеру Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского района Леле Цкриалашвили.
Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на заключении из-за возможности сокрытия улик.
Цкриалашвили обвиняется в том, что в период с 21 января 2020 года до 23 декабря 2021 года перечислила себе на счета и присвоила бюджетные средства на сумму около 144 тысячи лари и играла на них в азартные игры.
Теперь ей грозит от 7 до 11 лет за присвоение средств в крупном размере с использованием служебного положения. Она полностью признала свою вину.