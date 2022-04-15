https://sputnik-georgia.ru/20220415/glavnogo-bukhgaltera-agentstva-merii-gori-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora-266021810.html

Главного бухгалтера агентства мэрии Гори отправили в тюрьму до приговора

Главного бухгалтера агентства мэрии Гори отправили в тюрьму до приговора

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на заключении из-за возможности сокрытия улик 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T21:44+0400

2022-04-15T21:44+0400

2022-04-15T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения главному бухгалтеру Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского района Леле Цкриалашвили.Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на заключении из-за возможности сокрытия улик.Цкриалашвили обвиняется в том, что в период с 21 января 2020 года до 23 декабря 2021 года перечислила себе на счета и присвоила бюджетные средства на сумму около 144 тысячи лари и играла на них в азартные игры.Бухгалтер мэрии в Гори украла у государства почти 150 тысяч лари – СГБ >>Теперь ей грозит от 7 до 11 лет за присвоение средств в крупном размере с использованием служебного положения. Она полностью признала свою вину.

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