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Грузия усилит мониторинг за качеством воды
Грузия усилит мониторинг за качеством воды
Еще 10 лет назад мониторинг поверхностных вод осуществлялся в 43 точках, сегодня наблюдение ведется в 231 месте, заявил министр 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T23:09+0400
2022-04-15T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузия планирует восстановить сеть мониторинга за качеством и количеством поверхностных и подземных воды, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.Как отметил министр, в этом году из государственного бюджета было выделено около 2,5 млн лари на восстановление сети мониторинга количества воды, в результате чего будут созданы дополнительные станции мониторинга за уровнем воды.По информации министра, еще 10 лет назад мониторинг поверхностных вод осуществлялся в 43 точках, сегодня наблюдение ведется в 231 месте, а системы мониторинга подземных вод вообще не было. На сегодняшний день наблюдение ведется на 66 водных объектах.Шамугия подчеркнул, что системные шаги позволят государству эффективно внедрить на практике систему управления водным бассейном и наладить механизмы рационального использования воды.В Грузии 26,6 тысячи рек протяженностью 59 тысяч километров, которые способствуют природному воспроизводству грунтовых вод. Страна может производить 26 миллиардов литров воды в сутки.Реку Арагви проверят на чистоту в честь праздника >>Запасы подземных грунтовых вод в Грузии составляют 573 кубометра в секунду, из них эксплуатационный запас составляет 301 кубометр в секунду.
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грузия, новости, общество, экология в грузии
Грузия усилит мониторинг за качеством воды
23:09 15.04.2022 (обновлено: 23:24 15.04.2022)
Еще 10 лет назад мониторинг поверхностных вод осуществлялся в 43 точках, сегодня наблюдение ведется в 231 месте, заявил министр
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузия планирует восстановить сеть мониторинга за качеством и количеством поверхностных и подземных воды, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
Как отметил министр, в этом году из государственного бюджета было выделено около 2,5 млн лари на восстановление сети мониторинга количества воды, в результате чего будут созданы дополнительные станции мониторинга за уровнем воды.
"Сеть мониторинга с каждым годом расширяется, но существующего мониторинга недостаточно для полноценной оценки состояния водных объектов Грузии", – сказал Шамугия журналистам.
По информации министра, еще 10 лет назад мониторинг поверхностных вод осуществлялся в 43 точках, сегодня наблюдение ведется в 231 месте, а системы мониторинга подземных вод вообще не было. На сегодняшний день наблюдение ведется на 66 водных объектах.
Шамугия подчеркнул, что системные шаги позволят государству эффективно внедрить на практике систему управления водным бассейном и наладить механизмы рационального использования воды.
В Грузии 26,6 тысячи рек протяженностью 59 тысяч километров, которые способствуют природному воспроизводству грунтовых вод. Страна может производить 26 миллиардов литров воды в сутки.
Запасы подземных грунтовых вод в Грузии составляют 573 кубометра в секунду, из них эксплуатационный запас составляет 301 кубометр в секунду.