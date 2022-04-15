https://sputnik-georgia.ru/20220415/gruziya-usilit-monitoring-za-kachestvom-vody-266022669.html

Грузия усилит мониторинг за качеством воды

Грузия усилит мониторинг за качеством воды

Еще 10 лет назад мониторинг поверхностных вод осуществлялся в 43 точках, сегодня наблюдение ведется в 231 месте, заявил министр 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T23:09+0400

2022-04-15T23:09+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузия планирует восстановить сеть мониторинга за качеством и количеством поверхностных и подземных воды, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.Как отметил министр, в этом году из государственного бюджета было выделено около 2,5 млн лари на восстановление сети мониторинга количества воды, в результате чего будут созданы дополнительные станции мониторинга за уровнем воды.По информации министра, еще 10 лет назад мониторинг поверхностных вод осуществлялся в 43 точках, сегодня наблюдение ведется в 231 месте, а системы мониторинга подземных вод вообще не было. На сегодняшний день наблюдение ведется на 66 водных объектах.Шамугия подчеркнул, что системные шаги позволят государству эффективно внедрить на практике систему управления водным бассейном и наладить механизмы рационального использования воды.В Грузии 26,6 тысячи рек протяженностью 59 тысяч километров, которые способствуют природному воспроизводству грунтовых вод. Страна может производить 26 миллиардов литров воды в сутки.Реку Арагви проверят на чистоту в честь праздника >>Запасы подземных грунтовых вод в Грузии составляют 573 кубометра в секунду, из них эксплуатационный запас составляет 301 кубометр в секунду.

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