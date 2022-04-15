https://sputnik-georgia.ru/20220415/letom-v-gruziyu-budut-letat-bolshe-samoletov-266023120.html
Летом в Грузию будет летать больше самолетов
Летом в Грузию будет летать больше самолетов
Сегодня видна положительная динамика восстановления сектора, но в наших интересах его дальнейшее укрепление и развитие, заявила замминистра 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T23:56+0400
2022-04-15T23:56+0400
2022-04-16T01:15+0400
грузия
туризм
экономика
новости
мариам квривишвили
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Полеты в Грузию в летний навигационный сезон будут осуществляться с частотой 400-450 рейсов в неделю, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.Замглавы ведомства отметила, что планируется еще больше укрепить индустрию перевозок в Грузии, способствовать занятости и иметь более квалифицированные кадры в сфере авиации.Квривишвили провела встречу с около 60 представителями авиационной отрасли и обсудила текущую ситуацию, проблемы и пути их преодоления. Встреча была организована Авиационным комитетом Торгово-промышленной палаты Грузии.В ходе встречи были обсуждены вызовы в сфере гражданской авиации. Квривишвили предложила представителям бизнеса совместно проработать пути их решения."Наша цель – дальнейшее укрепление авиационного сектора в стране. Сегодня видна положительная динамика восстановления сектора, но в наших интересах его дальнейшее укрепление и развитие, чтобы мы могли иметь больше прямого воздушного сообщения в целевых стратегических странах", – отметила она.Число посетивших Грузию в марте иностранцев выросло в три с половиной раза >>По словам Квривишвили, авиационный сектор Грузии является одним из приоритетных направлений, и от его быстрого восстановления в значительной степени зависят другие направления экономики, особенно состояние туризма. По ее словам, правительство и Минэкономики проводят регулярные встречи с представителями бизнес-секторов и обсуждают с ними ситуацию в той или иной сфере.Авиационный комитет также обсудил снятие ограничений, связанных с COVID-19. Было отмечено, что министерство продолжает проводить встречи с бизнесом и обсуждать пути решения возникших проблем посредством диалога с ним.В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.
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грузия, туризм, экономика, новости, мариам квривишвили, авиасообщение в грузии
Летом в Грузию будет летать больше самолетов
23:56 15.04.2022 (обновлено: 01:15 16.04.2022)
Сегодня видна положительная динамика восстановления сектора, но в наших интересах его дальнейшее укрепление и развитие, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Полеты в Грузию в летний навигационный сезон будут осуществляться с частотой 400-450 рейсов в неделю, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Замглавы ведомства отметила, что планируется еще больше укрепить индустрию перевозок в Грузии, способствовать занятости и иметь более квалифицированные кадры в сфере авиации.
"Многие международные авиакомпании сегодня заинтересованы в работе в Грузии, и в период летней навигации будет выполняться от 400 до 450 рейсов в неделю, что поможет привлечь в нашу страну международных путешественников", – сказала Квривишвили.
Квривишвили провела встречу с около 60 представителями авиационной отрасли и обсудила текущую ситуацию, проблемы и пути их преодоления. Встреча была организована Авиационным комитетом Торгово-промышленной палаты Грузии.
В ходе встречи были обсуждены вызовы в сфере гражданской авиации. Квривишвили предложила представителям бизнеса совместно проработать пути их решения.
"Наша цель – дальнейшее укрепление авиационного сектора в стране. Сегодня видна положительная динамика восстановления сектора, но в наших интересах его дальнейшее укрепление и развитие, чтобы мы могли иметь больше прямого воздушного сообщения в целевых стратегических странах", – отметила она.
По словам Квривишвили, авиационный сектор Грузии является одним из приоритетных направлений, и от его быстрого восстановления в значительной степени зависят другие направления экономики, особенно состояние туризма. По ее словам, правительство и Минэкономики проводят регулярные встречи с представителями бизнес-секторов и обсуждают с ними ситуацию в той или иной сфере.
Авиационный комитет также обсудил снятие ограничений, связанных с COVID-19. Было отмечено, что министерство продолжает проводить встречи с бизнесом и обсуждать пути решения возникших проблем посредством диалога с ним.
В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.
Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.