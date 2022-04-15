https://sputnik-georgia.ru/20220415/pryzhkom-obvinyaemogo-so-vtorogo-etazha-zdaniya-politsii-v-gruzii-zainteresovalas-spetssluzhba-266022335.html

Прыжком обвиняемого со второго этажа здания полиции в Грузии заинтересовалась спецслужба

Прыжком обвиняемого со второго этажа здания полиции в Грузии заинтересовалась спецслужба

Служба намерена обратиться в суд для изъятия записей нагрудных камер полицейских и камер наблюдения 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T22:42+0400

2022-04-15T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Специальная следственная служба расследует дело о прыжке обвиняемого со второго этажа отделения полиции в Чиатура по статье "Служебная халатность".Инцидент, по данным следственной службы, произошел 14 апреля. Обвиняемый выпрыгнул из окна и получил травмы.Сотрудники специальной следственной службы уже осмотрели место происшествия, взяли пробы и опросили сотрудников полиции.Теперь Служба намерена обратиться в суд для изъятия записей нагрудных камер полицейских и камер наблюдения.Следственная служба Грузии просит расширения полномочий >>Специальная следственная служба уже вышла на контакт с родственниками пострадавшего и держит их в курсе расследования.Специальная следственная служба была создана в апреле этого года и занимается преступлениями чиновников и полицейских, связанных с защитой прав человека.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии