https://sputnik-georgia.ru/20220415/pryzhkom-obvinyaemogo-so-vtorogo-etazha-zdaniya-politsii-v-gruzii-zainteresovalas-spetssluzhba-266022335.html
Прыжком обвиняемого со второго этажа здания полиции в Грузии заинтересовалась спецслужба
Прыжком обвиняемого со второго этажа здания полиции в Грузии заинтересовалась спецслужба
Служба намерена обратиться в суд для изъятия записей нагрудных камер полицейских и камер наблюдения 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T22:42+0400
2022-04-15T22:42+0400
2022-04-15T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Специальная следственная служба расследует дело о прыжке обвиняемого со второго этажа отделения полиции в Чиатура по статье "Служебная халатность".Инцидент, по данным следственной службы, произошел 14 апреля. Обвиняемый выпрыгнул из окна и получил травмы.Сотрудники специальной следственной службы уже осмотрели место происшествия, взяли пробы и опросили сотрудников полиции.Теперь Служба намерена обратиться в суд для изъятия записей нагрудных камер полицейских и камер наблюдения.Следственная служба Грузии просит расширения полномочий >>Специальная следственная служба уже вышла на контакт с родственниками пострадавшего и держит их в курсе расследования.Специальная следственная служба была создана в апреле этого года и занимается преступлениями чиновников и полицейских, связанных с защитой прав человека.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Прыжком обвиняемого со второго этажа здания полиции в Грузии заинтересовалась спецслужба
22:42 15.04.2022 (обновлено: 23:11 15.04.2022)
Служба намерена обратиться в суд для изъятия записей нагрудных камер полицейских и камер наблюдения
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Специальная следственная служба расследует дело о прыжке обвиняемого со второго этажа отделения полиции в Чиатура по статье "Служебная халатность".
Инцидент, по данным следственной службы, произошел 14 апреля. Обвиняемый выпрыгнул из окна и получил травмы.
Сотрудники специальной следственной службы уже осмотрели место происшествия, взяли пробы и опросили сотрудников полиции.
Теперь Служба намерена обратиться в суд для изъятия записей нагрудных камер полицейских и камер наблюдения.
Специальная следственная служба уже вышла на контакт с родственниками пострадавшего и держит их в курсе расследования.
Специальная следственная служба была создана в апреле этого года и занимается преступлениями чиновников и полицейских, связанных с защитой прав человека.