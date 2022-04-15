https://sputnik-georgia.ru/20220415/ubiystvo-molodogo-programmista--sud-vynes-prigovor-dvum-obvinyaemym-266005556.html

Убийство молодого программиста – суд вынес приговор двум обвиняемым

Убийство молодого программиста – суд вынес приговор двум обвиняемым

Челидзе и Кавиладзе действовали группой, за что, по словам судьи, оба должны быть наказаны строжайшим образом 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T12:49+0400

2022-04-15T12:49+0400

2022-04-15T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе виновными в умышленном убийстве 22-летнего программиста Нико Кварацхелия в Тбилиси.Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.Судья Давид Мгалиашвили признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе - 16. По данным следствия, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли к дому, где проживал Кварацхелия. Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе подошел к Кварацхелия и выпустил в его направлении всю обойму.Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: нового фигуранта отправили за решетку>>Грузинские СМИ связали громкое дело с отцом молодого программиста – вором в законе Гией Кварацхелия. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Челидзе на суде опроверг заказной характер преступления, о чем говорила семья убитого. При этом Челидзе частично признал вину. Он заявил, что это не было групповым убийством, стрелял только он. Кавиладзе же признал себя виновным лишь в том, что не сообщил о преступлении.

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