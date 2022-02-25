https://sputnik-georgia.ru/20220225/delo-ob-ubiystve-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-novogo-figuranta-otpravili-za-reshetku-264795430.html
Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: нового фигуранта отправили за решетку
Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: нового фигуранта отправили за решетку
За недонесение о тяжком преступлении обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T17:50+0400
2022-02-25T17:50+0400
2022-02-25T17:50+0400
грузия
новости
убийство
суд
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения Ираклию Бибинеишвили, обвиняемому в сокрытии убийства 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Ники Кварацхелия, заключение под стражу, сообщает Первый канал.Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит 15 сентября 2021 года днем в центре Тбилиси. В его убийстве обвиняются Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Мотив преступления пока не установлен.На суде сторона защиты требовала освобождения Бибинеишвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство обвинения.Убийство сына вора в законе в Тбилиси: в деле появился новый фигурант>>Бибинеишвили был задержан 23 февраля. По данным прокуратуры, он знал, что Кавиладзе и Челидзе убили Нику Кварацхелия и разыскивались полицией, но, несмотря на это, скрыл их местонахождение и не сообщил об этом полиции.Также, согласно материалам дела, Кавиладзе и Челидзе приехали домой к Бибинеишвили в 02:03 по местному времени 19 сентября 2021 года и, переночевав, в 16:00 уехали на вызванном им такси.Теперь в случае обвинительного приговора ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.Детали убийстваКак установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.В убийстве молодого программиста фигурирует заказчик – мать Ники Кварацхелия заговорила>>Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе дождался Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Задержать их удалось только 7 октября 2021 года.Грузинские СМИ утверждают, что это было заказное убийство. Якобы сыновья убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку отец программиста Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, убийство, суд
Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: нового фигуранта отправили за решетку
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За недонесение о тяжком преступлении обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik.
Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения Ираклию Бибинеишвили, обвиняемому в сокрытии убийства 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Ники Кварацхелия, заключение под стражу, сообщает Первый канал
.
Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит 15 сентября 2021 года днем в центре Тбилиси. В его убийстве обвиняются Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Мотив преступления пока не установлен.
На суде сторона защиты требовала освобождения Бибинеишвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство обвинения.
Бибинеишвили был задержан 23 февраля. По данным прокуратуры, он знал, что Кавиладзе и Челидзе убили Нику Кварацхелия и разыскивались полицией, но, несмотря на это, скрыл их местонахождение и не сообщил об этом полиции.
Также, согласно материалам дела, Кавиладзе и Челидзе приехали домой к Бибинеишвили в 02:03 по местному времени 19 сентября 2021 года и, переночевав, в 16:00 уехали на вызванном им такси.
Теперь в случае обвинительного приговора ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Как установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.
Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе дождался Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.
После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Задержать их удалось только 7 октября 2021 года.
Грузинские СМИ утверждают, что это было заказное убийство. Якобы сыновья убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку отец программиста Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.
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