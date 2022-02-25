https://sputnik-georgia.ru/20220225/delo-ob-ubiystve-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-novogo-figuranta-otpravili-za-reshetku-264795430.html

Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: нового фигуранта отправили за решетку

Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: нового фигуранта отправили за решетку

За недонесение о тяжком преступлении обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T17:50+0400

2022-02-25T17:50+0400

2022-02-25T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения Ираклию Бибинеишвили, обвиняемому в сокрытии убийства 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Ники Кварацхелия, заключение под стражу, сообщает Первый канал.Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит 15 сентября 2021 года днем в центре Тбилиси. В его убийстве обвиняются Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Мотив преступления пока не установлен.На суде сторона защиты требовала освобождения Бибинеишвили под залог, однако суд удовлетворил ходатайство обвинения.Убийство сына вора в законе в Тбилиси: в деле появился новый фигурант>>Бибинеишвили был задержан 23 февраля. По данным прокуратуры, он знал, что Кавиладзе и Челидзе убили Нику Кварацхелия и разыскивались полицией, но, несмотря на это, скрыл их местонахождение и не сообщил об этом полиции.Также, согласно материалам дела, Кавиладзе и Челидзе приехали домой к Бибинеишвили в 02:03 по местному времени 19 сентября 2021 года и, переночевав, в 16:00 уехали на вызванном им такси.Теперь в случае обвинительного приговора ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.Детали убийстваКак установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.В убийстве молодого программиста фигурирует заказчик – мать Ники Кварацхелия заговорила>>Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе дождался Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Задержать их удалось только 7 октября 2021 года.Грузинские СМИ утверждают, что это было заказное убийство. Якобы сыновья убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку отец программиста Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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