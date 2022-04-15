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В Грузию доставили тела двух грузин, воевавших на Украине
В Грузию доставили тела двух грузин, воевавших на Украине
Граждане Грузии собрались в тбилисском аэропорту, чтобы почтить память погибших сограждан 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T10:44+0400
2022-04-15T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузию доставили тела двух грузин, которые воевали на Украине, сообщает телекомпания "Рустави 2".Граждане Грузии собрались в тбилисском аэропорту, чтобы почтить память погибших сограждан. Тела Шанава и Менабдишвили вывезли из аэропорта на фоне гимна Грузии и Украины.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.По последним данным, на Украине погибли уже шесть грузинских добровольцев, среди которых Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили и Бахва Чикобава. Последний был убит в боях за Мариуполь. Из-за сложной обстановки на местах, доставить его тело в Грузию до сих пор не удается. Остальные погибшие были похоронены на родине с воинскими почестями.Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии >>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, грузия, новости, происшествия
В Грузию доставили тела двух грузин, воевавших на Украине
10:44 15.04.2022 (обновлено: 12:03 15.04.2022)
Граждане Грузии собрались в тбилисском аэропорту, чтобы почтить память погибших сограждан
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Грузию доставили тела двух грузин, которые воевали на Украине, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Во время столкновений в городе Изюме (Харьковская область) 9 апреля погибли бойцы: 49-летний Давид Менабдишвили и 21-летний Николоз Шанава, ранены восемь грузинских военных.
Граждане Грузии собрались в тбилисском аэропорту, чтобы почтить память погибших сограждан. Тела Шанава и Менабдишвили вывезли из аэропорта на фоне гимна Грузии и Украины.
Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.
По последним данным, на Украине погибли уже шесть грузинских добровольцев, среди которых Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили и Бахва Чикобава. Последний был убит в боях за Мариуполь. Из-за сложной обстановки на местах, доставить его тело в Грузию до сих пор не удается. Остальные погибшие были похоронены на родине с воинскими почестями.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.