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В Тбилиси запускают новые маршруты автобусов и микроавтобусов
В Тбилиси запускают новые маршруты автобусов и микроавтобусов
Определенные изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов, заявил депутат сакребуло 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T19:28+0400
2022-04-15T19:28+0400
2022-04-15T19:49+0400
грузия
новости
общество
шалва огбаидзе
сакребуло тбилиси
новые автобусы
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Новые маршруты автобусов и микроавтобусов будут поэтапно запущены в грузинской столице с 16 апреля, говорится в сообщении сакребуло (совещательный орган) Тбилиси.Как отметил председатель транспортной комиссии Шалва Огбаидзе на заседание сакребуло, указанное решение было принято на основании консультаций с население и по их просьбе. Такие изменения будут способствовать сокращению интервалов передвижения общественного транспорта на определенных маршрутах.По его информации, с учетом увеличения пассажиропотока и улучшения передвижения по разным направления, будет задействовано семь новых автобусных маршрутов и 10 новых маршрутов микроавтобусов.Вместе с тем, определенные изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов. В частности, шесть маршрутов будут продлены, также изменится количество единиц, передвигающихся на шести маршрутах и сократятся интервалы, говорится в сообщении.По Тбилиси на автобусе и метро: стало дешевле или дороже? Все ответы тут >>Что касается микроавтобусов, интервалы сокращаются на 20 маршрутах, а на двух маршрутах определены новые интервалы с учетом пассажиропотока.Как ранее отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в рамках транспортной политики был проведен ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы. Кроме того, столичная мэрия планирует дополнительно закупить 200 единиц 18-метровых автобусов.
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грузия, новости, общество, шалва огбаидзе, сакребуло тбилиси, новые автобусы
В Тбилиси запускают новые маршруты автобусов и микроавтобусов
19:28 15.04.2022 (обновлено: 19:49 15.04.2022)
Определенные изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов, заявил депутат сакребуло
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Новые маршруты автобусов и микроавтобусов будут поэтапно запущены в грузинской столице с 16 апреля, говорится в сообщении сакребуло (совещательный орган) Тбилиси.
Как отметил председатель транспортной комиссии Шалва Огбаидзе на заседание сакребуло, указанное решение было принято на основании консультаций с население и по их просьбе. Такие изменения будут способствовать сокращению интервалов передвижения общественного транспорта на определенных маршрутах.
"Развитие общественного транспорта является одним из приоритетов муниципалитета Тбилиси и его быстрое и комфортное передвижение принципиально важно", - заявил Огбаидзе.
По его информации, с учетом увеличения пассажиропотока и улучшения передвижения по разным направления, будет задействовано семь новых автобусных маршрутов и 10 новых маршрутов микроавтобусов.
Вместе с тем, определенные изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов. В частности, шесть маршрутов будут продлены, также изменится количество единиц, передвигающихся на шести маршрутах и сократятся интервалы, говорится в сообщении
.
Что касается микроавтобусов, интервалы сокращаются на 20 маршрутах, а на двух маршрутах определены новые интервалы с учетом пассажиропотока.
Как ранее отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в рамках транспортной политики был проведен ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы. Кроме того, столичная мэрия планирует дополнительно закупить 200 единиц 18-метровых автобусов.