https://sputnik-georgia.ru/20220415/v-tbilisi-zapuskayut-novye-marshruty-avtobusov-i-mikroavtobusov-266019263.html

В Тбилиси запускают новые маршруты автобусов и микроавтобусов

В Тбилиси запускают новые маршруты автобусов и микроавтобусов

Определенные изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов, заявил депутат сакребуло 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T19:28+0400

2022-04-15T19:28+0400

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грузия

новости

общество

шалва огбаидзе

сакребуло тбилиси

новые автобусы

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Новые маршруты автобусов и микроавтобусов будут поэтапно запущены в грузинской столице с 16 апреля, говорится в сообщении сакребуло (совещательный орган) Тбилиси.Как отметил председатель транспортной комиссии Шалва Огбаидзе на заседание сакребуло, указанное решение было принято на основании консультаций с население и по их просьбе. Такие изменения будут способствовать сокращению интервалов передвижения общественного транспорта на определенных маршрутах.По его информации, с учетом увеличения пассажиропотока и улучшения передвижения по разным направления, будет задействовано семь новых автобусных маршрутов и 10 новых маршрутов микроавтобусов.Вместе с тем, определенные изменения осуществляются на уже существующих маршрутах автобусов. В частности, шесть маршрутов будут продлены, также изменится количество единиц, передвигающихся на шести маршрутах и сократятся интервалы, говорится в сообщении.По Тбилиси на автобусе и метро: стало дешевле или дороже? Все ответы тут >>Что касается микроавтобусов, интервалы сокращаются на 20 маршрутах, а на двух маршрутах определены новые интервалы с учетом пассажиропотока.Как ранее отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, в рамках транспортной политики был проведен ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы. Кроме того, столичная мэрия планирует дополнительно закупить 200 единиц 18-метровых автобусов.

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грузия, новости, общество, шалва огбаидзе, сакребуло тбилиси, новые автобусы