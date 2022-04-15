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Въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомашин запрещен в Беларуси

Въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомашин запрещен в Беларуси

Ограничения не распространяются на транспортные средства из ЕС, которые перевозят почту и живых животных 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Запрет на перемещение по территории автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе, вводится в Беларуси, сообщил Sputnik Беларусь.Там также отмечается, что при этом есть исключения: ездить можно лишь через определенные пункты пропуска в места для проведения грузовых операций и перецепки.Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства из ЕС, которые перевозят почту и живых животных.Лосев: Все санкции, какие было можно, ЕС ввел. Теперь в ход идут те, которые нельзя >>Запрет, по информации Минтранса, не будет действовать вплоть до 23 апреля и применяться к машинам, которые въехали в Беларусь до 16 апреля текущего года.Министерство уже определило перечень мест, куда могут ехать фуры из ЕС, чтобы провести грузовые операции и перецепку. В дальнейшем их список могут расширить по согласованию с ГТК.Санкции и перевозкиНакануне вступил в силу пятый пакет санкций в отношении Беларуси и России, который затрагивает в том числе сферу автомобильных перевозок.Позже в ЕС уведомили, что большегрузные автомобили белорусских и российских перевозчиков должны покинуть территорию Европейского союза до 16 апреля.При этом в запрете есть несколько исключений: перевозка белорусским предприятиям может быть разрешена, если перемещаются в ЕС природный газ и нефть, продукты нефтепереработки, а также некоторые виды руд; при транспортировке фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов; если цель поездки – гуманитарные или дипломатические цели.

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