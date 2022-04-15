https://sputnik-georgia.ru/20220415/vezd-zaregistrirovannykh-v-evrosoyuze-avtomashin-zapreschen-v-belarusi-266022100.html
Въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомашин запрещен в Беларуси
Въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомашин запрещен в Беларуси
Ограничения не распространяются на транспортные средства из ЕС, которые перевозят почту и живых животных 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T22:08+0400
2022-04-15T22:08+0400
2022-04-15T23:08+0400
в мире
новости
беларусь
политика
россия
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23015/57/230155728_24:0:1178:649_1920x0_80_0_0_40318caa17141a5a529aa51b6086205b.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Запрет на перемещение по территории автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе, вводится в Беларуси, сообщил Sputnik Беларусь.Там также отмечается, что при этом есть исключения: ездить можно лишь через определенные пункты пропуска в места для проведения грузовых операций и перецепки.Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства из ЕС, которые перевозят почту и живых животных.Лосев: Все санкции, какие было можно, ЕС ввел. Теперь в ход идут те, которые нельзя >>Запрет, по информации Минтранса, не будет действовать вплоть до 23 апреля и применяться к машинам, которые въехали в Беларусь до 16 апреля текущего года.Министерство уже определило перечень мест, куда могут ехать фуры из ЕС, чтобы провести грузовые операции и перецепку. В дальнейшем их список могут расширить по согласованию с ГТК.Санкции и перевозкиНакануне вступил в силу пятый пакет санкций в отношении Беларуси и России, который затрагивает в том числе сферу автомобильных перевозок.Позже в ЕС уведомили, что большегрузные автомобили белорусских и российских перевозчиков должны покинуть территорию Европейского союза до 16 апреля.При этом в запрете есть несколько исключений: перевозка белорусским предприятиям может быть разрешена, если перемещаются в ЕС природный газ и нефть, продукты нефтепереработки, а также некоторые виды руд; при транспортировке фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов; если цель поездки – гуманитарные или дипломатические цели.
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23015/57/230155728_168:0:1033:649_1920x0_80_0_0_06d302969600255b6c9496ad711b4c1f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, беларусь, политика, россия, антироссийские санкции
Въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомашин запрещен в Беларуси
22:08 15.04.2022 (обновлено: 23:08 15.04.2022)
Ограничения не распространяются на транспортные средства из ЕС, которые перевозят почту и живых животных
ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik.
Запрет на перемещение по территории автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе, вводится в Беларуси, сообщил Sputnik Беларусь
.
"С 00:00 часов 16 апреля вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта республики.
Там также отмечается, что при этом есть исключения: ездить можно лишь через определенные пункты пропуска в места для проведения грузовых операций и перецепки.
Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства из ЕС, которые перевозят почту и живых животных.
Запрет, по информации Минтранса, не будет действовать вплоть до 23 апреля и применяться к машинам, которые въехали в Беларусь до 16 апреля текущего года.
Министерство уже определило перечень мест, куда могут ехать фуры из ЕС, чтобы провести грузовые операции и перецепку. В дальнейшем их список могут расширить по согласованию с ГТК.
Санкции и перевозки
Накануне вступил в силу пятый пакет санкций в отношении Беларуси и России, который затрагивает в том числе сферу автомобильных перевозок.
Позже в ЕС уведомили, что большегрузные автомобили белорусских и российских перевозчиков должны покинуть территорию Европейского союза до 16 апреля.
Как отмечается в документе, запрет на перевозки не будет применяться до 16 апреля, но с несколькими условиями: транспортировка началась до 9 апреля; фура уже находилась на территории ЕС по состоянию на 9 апреля; машина следует транзитом через ЕС, чтобы вернуться в Беларусь.
При этом в запрете есть несколько исключений: перевозка белорусским предприятиям может быть разрешена, если перемещаются в ЕС природный газ и нефть, продукты нефтепереработки, а также некоторые виды руд; при транспортировке фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов; если цель поездки – гуманитарные или дипломатические цели.