https://sputnik-georgia.ru/20220416/gruzinskie-ulitki-otpravilis-na-eksport-v-italiyu-266023652.html

Грузинские улитки отправились на экспорт в Италию

Грузинские улитки отправились на экспорт в Италию

В рамках проекта "Льготный агрокредит" на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T10:32+0400

2022-04-16T10:32+0400

2022-04-16T10:32+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1b/249081554_0:179:1000:742_1920x0_80_0_0_b7cd748cae5f8699f91b4a39cbd0eb0f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия начала экспорт улиток на рынки ЕС – первую партию до трех тонн вывезли в Италию, сообщает Минсельхоз страны.Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза >>В рамках проекта "Льготный агрокредит" на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование со стороны Агентства развития села составило более 824 тысяч лари.Значительная часть мер, предпринимаемых правительством в направлении диверсификации рынка, ориентирована на доступ грузинской продукции на европейский рынок.Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В декабре 2016 года Еврокомиссия разрешила импортировать грузинский мед, в 2017 году – черноморскую хамсу, а в 2020 году — корма для домашних питомцев, а также некоторые категории непродовольственных товаров животного происхождения (кожа, шерсть).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии