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Грузинские улитки отправились на экспорт в Италию
Грузинские улитки отправились на экспорт в Италию
В рамках проекта "Льготный агрокредит" на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T10:32+0400
2022-04-16T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия начала экспорт улиток на рынки ЕС – первую партию до трех тонн вывезли в Италию, сообщает Минсельхоз страны.Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза &gt;&gt;В рамках проекта "Льготный агрокредит" на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование со стороны Агентства развития села составило более 824 тысяч лари.Значительная часть мер, предпринимаемых правительством в направлении диверсификации рынка, ориентирована на доступ грузинской продукции на европейский рынок.Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В декабре 2016 года Еврокомиссия разрешила импортировать грузинский мед, в 2017 году – черноморскую хамсу, а в 2020 году — корма для домашних питомцев, а также некоторые категории непродовольственных товаров животного происхождения (кожа, шерсть).
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Грузинские улитки отправились на экспорт в Италию

10:32 16.04.2022
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Плантации по разведению улиток в Грузии
Плантации по разведению улиток в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2022
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
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В рамках проекта "Льготный агрокредит" на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия начала экспорт улиток на рынки ЕС – первую партию до трех тонн вывезли в Италию, сообщает Минсельхоз страны.
Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.
Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза >>
В рамках проекта "Льготный агрокредит" на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование со стороны Агентства развития села составило более 824 тысяч лари.
Значительная часть мер, предпринимаемых правительством в направлении диверсификации рынка, ориентирована на доступ грузинской продукции на европейский рынок.
Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В декабре 2016 года Еврокомиссия разрешила импортировать грузинский мед, в 2017 году – черноморскую хамсу, а в 2020 году — корма для домашних питомцев, а также некоторые категории непродовольственных товаров животного происхождения (кожа, шерсть).
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