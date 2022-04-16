https://sputnik-georgia.ru/20220416/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-266018912.html
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика
Россия, которая на протяжении многих лет лидировала по денежным переводам в Грузию, уступила первенство Италии 16.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-16T09:01+0400
2022-04-16T09:01+0400
2022-04-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Италия, которая опередила Россию, являвшейся почти бессменным лидером на протяжении последних лет.По данным Национального банка, из Италии за отчетный период поступило 102,4 миллиона долларов – 18,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Сколько валюты прислали в Грузию в мартеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2022 года выросли на 2,6% по сравнению с мартом прошлого года и составили 193,1 миллиона долларов.В марте из России перечислено 27 миллионов долларов – 14% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2022 года денежных переводов поступило на 16,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 24 миллиона долларов, что на 3,6% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За первые три месяца 2022 года из Грузии за границу перевели 74 миллиона долларов, что на 17,3% больше, чем за тот же период 2021 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика
Россия, которая на протяжении многих лет лидировала по денежным переводам в Грузию, уступила первенство Италии
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Италия, которая опередила Россию, являвшейся почти бессменным лидером на протяжении последних лет.
По данным Национального банка
, из Италии за отчетный период поступило 102,4 миллиона долларов – 18,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Сколько валюты прислали в Грузию в марте
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2022 года выросли на 2,6% по сравнению с мартом прошлого года и составили 193,1 миллиона долларов.
В марте из России перечислено 27 миллионов долларов – 14% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2022 года денежных переводов поступило на 16,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В марте из Грузии за границу перевели 24 миллиона долларов, что на 3,6% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.
За первые три месяца 2022 года из Грузии за границу перевели 74 миллиона долларов, что на 17,3% больше, чем за тот же период 2021 года.