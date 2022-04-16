https://sputnik-georgia.ru/20220416/verbnoe-voskresene-2022-tserkovnye-traditsii-i-molitvy-266024348.html

Вербное воскресенье 2022: церковные традиции и молитвы

Вербное воскресенье 2022: церковные традиции и молитвы

Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье – один из главных церковных праздников, который православные в 2022 году празднуют 17 апреля 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T13:01+0400

2022-04-16T13:01+0400

2022-04-16T13:01+0400

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Вход Господень в Иерусалим, который считается символом будущего воцарения Бога, отмечают за неделю до праздника Пасхи.О церковных традициях Вербного воскресенья, а также какие молитвы нужно читать в праздник, читайте в материале Sputnik Грузия.Вербное воскресеньеЕвангелие повествует, что в этот день Иисус, исполняя пророчества Ветхого Завета, торжественно въехал на молодой ослице в Иерусалим как царь-победитель. Жители города, наслышанные о чудесах, совершенных Христом, в том числе и о воскрешении Лазаря, встречали Его как нового царя и долгожданного Мессию.Воздавая честь Спасителю, люди устилали Его путь пальмовыми ветвями и своей верхней одеждой и приветствовали возгласами: "Осанна!", как обращались обычно только к царю.Иудейские первосвященники, в отличие от народа, Спасителю не были рады. А Иисус знал, что этот путь ведет к Голгофе и Кресту.Церковь ввела праздник Входа Господня в Иерусалим в IV веке. На Руси торжество появилось в X веке и стало называться Вербным Воскресеньем.Поскольку пальма растет далеко не везде, христиане заменили ее листья на ветки вербы, самшита, ивы или других деревьев, которые расцветают в их стране в начале весны.В Грузии Вербное воскресенье называется Бзоба. По традиции в этот день во всех храмах страны проводят торжественные богослужения и освящают ветки колхидского самшита (бза – по-грузински) или вербы.Церковные традицииВ православных церквях в субботу перед Вербным воскресеньем проводится всенощное бдение. Верующие идут на службу и до конца служения стоят с зажженными свечами и вербными ветками в руках.Главная церковная традиция Вербного воскресенья – освящение в церкви вербных веточек. Священники совершают каждение (благоуханная жертва Богу, сопровождаемая молитвами) вербы после чтения Евангелия, читают молитву и окропляют ветви Святой водой.Посетить службу и освятить свои веточки вербы могут все желающие и в Вербное воскресенье. Ветка вербы символизирует Воскресение Господне – победу жизни над смертью. Поэтому освященные веточки хранят рядом с иконами целый год как символ единения с жертвой Иисуса Христа.Прошлогодние веточки на помойку выбрасывать нельзя – по церковной традиции их следует сжечь.Молитва на Вербное Воскресенье"Господи Боже наш, Восседающий на херувимах! Ты воздвиг Силу – Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он Своим крестом, погребением и воскресением спас мир. И когда Он, явившись для этого, шел в Иерусалим на добровольные страдания, то народ, пребывавший во тьме и смертном мраке, взявши пальмовые и других деревьев ветви, как символы жизни, возвещал ими о воскресении. О, Владыка, Ты Сам сохрани и сбереги и нас, подобно им носящих в руках в этот предпраздничный день пальмовые и других деревьев ветви; и, сохраняя нас, удостой, чтобы мы с пением духовных песней и песнопений, как и те народы и дети, воспевающие Тебе "Осанна", встретили Тридневное Животворящее Воскресение во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благословен Ты вместе с Пресвятым, Всеблагим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь".Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210424/Pochemu-rvut-verbu-na-Verbnoe-voskresene-traditsii-i-primety-prazdnika-251557382.html

https://sputnik-georgia.ru/20220414/preduprezhdenie-pered-verbnym-voskresenem-vyrubka-samshita-v-gruzii-nakazyvaetsya-shtrafami-265887169.html

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