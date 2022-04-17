https://sputnik-georgia.ru/20220417/batumi-primet-mezhdunarodnuyu-vystavku-turizma-v-mae-266037933.html
Батуми примет международную выставку туризма в мае
Батуми примет международную выставку туризма в мае
В мероприятии примут участие представители местного и зарубежного гостиничного оснащения, ресторанов и туризма 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T13:04+0400
2022-04-17T13:04+0400
2022-04-17T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Международная выставка туризма и гостиничного оснащения EXPO BATUMI TRAVEL 2022 пройдет в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария) с 11-13 мая, говорится в сообщении правительства Аджарии.В мероприятии примут участие представители местного и зарубежного гостиничного оснащения, ресторанов и туризма.Это будет тринадцатая по счету выставка, которую сможет посетить любой желающий бесплатно. Выставка состоится спустя двухлетней паузы, в связи с пандемией COVID-19.Организатором мероприятия является компания GeoNet Express. Это одна из первых международных выставочных компаний в Грузии, с тринадцатилетним стажем, которая содействует развитию выставочной деятельности в регионе. В течении года компания проводит четыре выставки в городе Батуми, говорится в сообщении.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Сколько туристов посетило Грузию с начала года >>Как результат, с 2021 году началось активное восстановление - в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.
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грузия, новости, туризм, батуми, geonet express
Батуми примет международную выставку туризма в мае
13:04 17.04.2022 (обновлено: 13:06 17.04.2022)
В мероприятии примут участие представители местного и зарубежного гостиничного оснащения, ресторанов и туризма
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Международная выставка туризма и гостиничного оснащения EXPO BATUMI TRAVEL 2022 пройдет в черноморском курортном городе Батуми (регион Аджария) с 11-13 мая, говорится в сообщении правительства Аджарии.
В мероприятии примут участие представители местного и зарубежного гостиничного оснащения, ресторанов и туризма.
Это будет тринадцатая по счету выставка, которую сможет посетить любой желающий бесплатно. Выставка состоится спустя двухлетней паузы, в связи с пандемией COVID-19.
Организатором мероприятия является компания GeoNet Express. Это одна из первых международных выставочных компаний в Грузии, с тринадцатилетним стажем, которая содействует развитию выставочной деятельности в регионе. В течении года компания проводит четыре выставки в городе Батуми, говорится в сообщении
.
Туризм важная составляющая экономики Грузии, поэтому его восстановление, после сильного спада в результате пандемии коронавируса, является приоритетом правительства.
С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень - 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.
Как результат, с 2021 году началось активное восстановление - в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.
Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.