https://sputnik-georgia.ru/20220417/gruzinskaya-komanda-vyshla-v-superkubok-evropy-po-regbi-266045313.html

Грузинская команда вышла в Суперкубок Европы по регби

Грузинская команда вышла в Суперкубок Европы по регби

в финале Суперкубка Европы по регби "Чёрный лев" 9 мая сыграет с португальским "Лузитаносом" 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T21:42+0400

2022-04-17T21:42+0400

2022-04-17T21:42+0400

грузия

новости

спорт

регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261624614_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_21470e789fbc5bc7e34520b4d667c75f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинская команда "Черный лев" очень близка к чемпионству на Суперкубке Европы по регби. В полуфинале соревнований тбилисская команда принимала испанских "Иберийцев" и победила со счетом 43:40. И "Черный лев", и "Иберийцы" являются франшизами своей страны, а значит, в команде собраны лучшие регбисты внутреннего чемпионата. Испанцы также на групповом этапе доказали, что у них команда высокого уровня. Грузины лидировали на стадионе "Авчала" почти весь матч, но шанс на победу гости сохранили до конца.Решающая 75-я минута сложилась, когда Хмаладзе хорошо срезал мяч, Тодуа продолжил атаку, а Ломидзе зафиксировал десятиочковую разницу - 43:33. После этого испанцам все же удалось забить попытку, но в финал им выходить не пришлось.В финале тбилисская команда встретится с португальским "Луситаносом", который в 1/2 финала обыграл тель-авивский "Хит" со счетом 42:26. Так, в финале Суперкубка Европы по регби "Чёрный лев" 9 мая сыграет с португальским "Лузитаносом". Встреча пройдет в Лиссабоне.

https://sputnik-georgia.ru/20211219/chernyy-lev-obygral-tel-aviv-khit-v-superkubke-evropy-po-regbi-262974596.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, регби