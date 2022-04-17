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Грузинская команда вышла в Суперкубок Европы по регби
Грузинская команда вышла в Суперкубок Европы по регби
в финале Суперкубка Европы по регби "Чёрный лев" 9 мая сыграет с португальским "Лузитаносом" 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T21:42+0400
2022-04-17T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинская команда "Черный лев" очень близка к чемпионству на Суперкубке Европы по регби. В полуфинале соревнований тбилисская команда принимала испанских "Иберийцев" и победила со счетом 43:40. И "Черный лев", и "Иберийцы" являются франшизами своей страны, а значит, в команде собраны лучшие регбисты внутреннего чемпионата. Испанцы также на групповом этапе доказали, что у них команда высокого уровня. Грузины лидировали на стадионе "Авчала" почти весь матч, но шанс на победу гости сохранили до конца.Решающая 75-я минута сложилась, когда Хмаладзе хорошо срезал мяч, Тодуа продолжил атаку, а Ломидзе зафиксировал десятиочковую разницу - 43:33. После этого испанцам все же удалось забить попытку, но в финал им выходить не пришлось.В финале тбилисская команда встретится с португальским "Луситаносом", который в 1/2 финала обыграл тель-авивский "Хит" со счетом 42:26. Так, в финале Суперкубка Европы по регби "Чёрный лев" 9 мая сыграет с португальским "Лузитаносом". Встреча пройдет в Лиссабоне.
https://sputnik-georgia.ru/20211219/chernyy-lev-obygral-tel-aviv-khit-v-superkubke-evropy-po-regbi-262974596.html
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Грузинская команда вышла в Суперкубок Европы по регби
в финале Суперкубка Европы по регби "Чёрный лев" 9 мая сыграет с португальским "Лузитаносом"
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинская команда "Черный лев" очень близка к чемпионству на Суперкубке Европы по регби.
В полуфинале соревнований тбилисская команда принимала испанских "Иберийцев" и победила со счетом 43:40.
И "Черный лев", и "Иберийцы" являются франшизами своей страны, а значит, в команде собраны лучшие регбисты внутреннего чемпионата. Испанцы также на групповом этапе доказали, что у них команда высокого уровня. Грузины лидировали на стадионе "Авчала" почти весь матч, но шанс на победу гости сохранили до конца.
Решающая 75-я минута сложилась, когда Хмаладзе хорошо срезал мяч, Тодуа продолжил атаку, а Ломидзе зафиксировал десятиочковую разницу - 43:33. После этого испанцам все же удалось забить попытку, но в финал им выходить не пришлось.
В финале тбилисская команда встретится с португальским "Луситаносом", который в 1/2 финала обыграл тель-авивский "Хит" со счетом 42:26.
Так, в финале Суперкубка Европы по регби "Чёрный лев" 9 мая сыграет с португальским "Лузитаносом". Встреча пройдет в Лиссабоне.