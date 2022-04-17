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Инфляцию в Грузии посчитали по евростандартам – как изменился показатель
Инфляцию в Грузии посчитали по евростандартам – как изменился показатель
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за февраль.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в марте 2022 года составила 11,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 11,8%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогноз уровня инфляции от главы НацбанкаПо прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе, инфляция в 2022 году ожидается на уровне 9%."Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз
Инфляцию в Грузии посчитали по евростандартам – как изменился показатель
23:02 17.04.2022 (обновлено: 23:10 17.04.2022)
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за февраль.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в марте 2022 года составила 11,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 11,8%.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
17,8
16,9
Алкоголь и табак
6,3
6,3
Одежда и обувь
0,5
1,2
Коммунальные услуги
8,4
8,1
Мебель
12,7
13,2
Здравоохранение
4,2
3,7
Транспорт
21,6
21,2
Связь
1,5
1,4
Развлечения
3,1
3,7
Образование
3,6
3,3
Гостиницы
13,1
12,3
Другие
5,9
5,6
Прогноз уровня инфляции от главы Нацбанка
По прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе, инфляция в 2022 году ожидается на уровне 9%.
"Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.
Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.