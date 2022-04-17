https://sputnik-georgia.ru/20220417/inflyatsiyu-v-gruzii-poschitali-po-evrostandartam---kak-izmenilsya-pokazatel-266046194.html

Инфляцию в Грузии посчитали по евростандартам – как изменился показатель

Инфляцию в Грузии посчитали по евростандартам – как изменился показатель

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в января 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по... 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T23:02+0400

2022-04-17T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за февраль.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в марте 2022 года составила 11,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 11,8%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогноз уровня инфляции от главы НацбанкаПо прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе, инфляция в 2022 году ожидается на уровне 9%."Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз