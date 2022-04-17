https://sputnik-georgia.ru/20220417/na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-266038307.html

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

Передвижение автотранспортных средств будет запрещено из-за строительных работ на 155-м километре автодороги из Тбилиси в Батуми 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T14:02+0400

2022-04-17T14:02+0400

2022-04-17T14:29+0400

грузия

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грузинские дороги, машины и их водители

строительство дороги

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Движение на участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено 18-19 апреля каждый час с интервалом в 10-15 минут, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Данное ограничение будет действовать с 03:00 до 06:00. В остальное время дня и ночи движение свободное.Китайская компания Hunan Road and Bridge Construction Group, которая занимается строительством одного из сложнейших участков скоростной автомагистрали на перевале Рикоти (Хеви-Убиса), в это время будет устанавливать конструкции из предварительно напряженного железобетона.Департамент автомобильных дорог призывает население правильно ездить на исправном автотранспорте и соблюдать режимы, установленные на дорогах.На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей >>Хеви-Убиса – сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться летом 2024 года.На Рикотском перевале в целом планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, департамент автомобильных дорог