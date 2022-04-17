https://sputnik-georgia.ru/20220417/natsionalnyy-folklornyy-festival-oboydet-vse-regiony-gruzii-265892225.html
Национальный фольклорный фестиваль обойдет все регионы Грузии
Национальный фольклорный фестиваль обойдет все регионы Грузии
Цель фестиваля – прослушать и описать все фольклорные ансамбли в Грузии 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T10:04+0400
2022-04-17T10:04+0400
2022-04-17T10:04+0400
культура
грузия
культурная жизнь грузии
фестиваль
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ТБИЛИСИ, 17 апр— Sputnik. Национальный фольклорный фестиваль - 2022 обойдет все регионы Грузии в рамках первого тура фестиваля.Национальный фольклорный фестиваль проводится каждые пять лет, и его цель – прослушать и описать все фольклорные ансамбли, отдельных исполнителей или семейные ансамбли в Грузии.Рабочая труппа уже посетила муниципалитеты Сачхере, Они и Цагери. В целом специальное жюри, организованное Государственным фольклорным центром им. Анзора Эркомаишвили, планирует посетить 28 муниципалитетов по всей стране.Ансамбль "Цагери" исполнил традиционные лечхумские песни. Также были выставлены экспонаты традиционных ремесел, резьбы по дереву и живописи.Первый тур фестиваля завершится 15 июня. Второй тур и финал пройдут осенью.Национальный фестиваль - 2022 проходит при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, культурная жизнь грузии, фестиваль
Национальный фольклорный фестиваль обойдет все регионы Грузии
Цель фестиваля – прослушать и описать все фольклорные ансамбли в Грузии
ТБИЛИСИ, 17 апр— Sputnik. Национальный фольклорный фестиваль - 2022 обойдет все регионы Грузии в рамках первого тура фестиваля.
Национальный фольклорный фестиваль проводится каждые пять лет, и его цель – прослушать и описать все фольклорные ансамбли, отдельных исполнителей или семейные ансамбли в Грузии.
Рабочая труппа уже посетила муниципалитеты Сачхере, Они и Цагери. В целом специальное жюри, организованное Государственным фольклорным центром им. Анзора Эркомаишвили, планирует посетить 28 муниципалитетов по всей стране.
Ансамбль "Цагери" исполнил традиционные лечхумские песни. Также были выставлены экспонаты традиционных ремесел, резьбы по дереву и живописи.
Первый тур фестиваля завершится 15 июня. Второй тур и финал пройдут осенью.
Национальный фестиваль - 2022 проходит при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи.