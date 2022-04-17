https://sputnik-georgia.ru/20220417/natsionalnyy-folklornyy-festival-oboydet-vse-regiony-gruzii-265892225.html

Национальный фольклорный фестиваль обойдет все регионы Грузии

Национальный фольклорный фестиваль обойдет все регионы Грузии

Цель фестиваля – прослушать и описать все фольклорные ансамбли в Грузии 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T10:04+0400

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культура

грузия

культурная жизнь грузии

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 17 апр— Sputnik. Национальный фольклорный фестиваль - 2022 обойдет все регионы Грузии в рамках первого тура фестиваля.Национальный фольклорный фестиваль проводится каждые пять лет, и его цель – прослушать и описать все фольклорные ансамбли, отдельных исполнителей или семейные ансамбли в Грузии.Рабочая труппа уже посетила муниципалитеты Сачхере, Они и Цагери. В целом специальное жюри, организованное Государственным фольклорным центром им. Анзора Эркомаишвили, планирует посетить 28 муниципалитетов по всей стране.Ансамбль "Цагери" исполнил традиционные лечхумские песни. Также были выставлены экспонаты традиционных ремесел, резьбы по дереву и живописи.Первый тур фестиваля завершится 15 июня. Второй тур и финал пройдут осенью.Национальный фестиваль - 2022 проходит при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи.

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, фестиваль