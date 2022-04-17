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"Не стоит пить вино на кладбищах" – рекомендации главного эпидемиолога Грузии
"Не стоит пить вино на кладбищах" – рекомендации главного эпидемиолога Грузии
Эпидемиолог рекомендует продолжить носить маски в закрытых пространствах, в том числе и храмах 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T23:43+0400
2022-04-17T23:43+0400
2022-04-17T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации в Грузии, жителям рекомендуется воздержаться от массовых собраний, трапез и выпивки на кладбищах, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.Посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее является древней традицией в Грузии. Люди несут на кладбища куличи, яйца, вино и часто устраивают там трапезы.Эпидемиолог рекомендует продолжить носить маски в закрытых пространствах, в том числе и храмах, где собирается большое количество людей.Кроме того, Гамкрелидзе призвал жителей привиться против COVID-19, отметив, что вакцин в стране достаточно."Мир готовится к осени, когда, скорее всего, коронавирус должен превратиться в эндемический вирус, и осенью нам, вероятно, понадобится одна бустерная доза. Хочу призвать население к укреплению иммунного слоя в стране, количества вакцин достаточно", – сказал он.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Также, по его словам, эпидемиологическая ситуация в Грузии полностью находится под контролем. На сегодняшний день госпитализировано всего 340 пациентов. Также уменьшилось количество больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии, т. е. ситуация намного спокойнее, чем в прошлом и позапрошлом годах, отметил он.В январе-феврале страна прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
"Не стоит пить вино на кладбищах" – рекомендации главного эпидемиолога Грузии
Эпидемиолог рекомендует продолжить носить маски в закрытых пространствах, в том числе и храмах
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации в Грузии, жителям рекомендуется воздержаться от массовых собраний, трапез и выпивки на кладбищах, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее является древней традицией в Грузии. Люди несут на кладбища куличи, яйца, вино и часто устраивают там трапезы.
"Никто не запретит чтить усопших, и никто не скажет не ходить на кладбища, но по возможности, может, мы будем избегать там еды и употребления алкоголя, так как в это время, а также на больших вечеринках и собраниях легко распространяется вирус", – сказал Гамкрелидзе в эфире Первого канала.
Эпидемиолог рекомендует продолжить носить маски в закрытых пространствах, в том числе и храмах, где собирается большое количество людей.
Кроме того, Гамкрелидзе призвал жителей привиться против COVID-19, отметив, что вакцин в стране достаточно.
"Мир готовится к осени, когда, скорее всего, коронавирус должен превратиться в эндемический вирус, и осенью нам, вероятно, понадобится одна бустерная доза. Хочу призвать население к укреплению иммунного слоя в стране, количества вакцин достаточно", – сказал он.
Также, по его словам, эпидемиологическая ситуация в Грузии полностью находится под контролем. На сегодняшний день госпитализировано всего 340 пациентов. Также уменьшилось количество больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии, т. е. ситуация намного спокойнее, чем в прошлом и позапрошлом годах, отметил он.
"В 2020 году мы меньше знали об этом вирусе и соблюдали максимальные меры предосторожности. В прошлом году ситуация была сложнее, чем в этом году, и рекомендации были строже. В этом году мы должны лишь призвать население сделать все, чтобы сохранить эпидемическую ситуацию и еще больше улучшить ее", – сказал Гамкрелидзе.
В январе-феврале страна прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.