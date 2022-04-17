https://sputnik-georgia.ru/20220417/ne-stoit-pit-vino-na-kladbischakh--rekomendatsii-glavnogo-epidemiologa-gruzii-266046756.html

"Не стоит пить вино на кладбищах" – рекомендации главного эпидемиолога Грузии

"Не стоит пить вино на кладбищах" – рекомендации главного эпидемиолога Грузии

Эпидемиолог рекомендует продолжить носить маски в закрытых пространствах, в том числе и храмах 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T23:43+0400

2022-04-17T23:43+0400

2022-04-17T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации в Грузии, жителям рекомендуется воздержаться от массовых собраний, трапез и выпивки на кладбищах, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.Посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее является древней традицией в Грузии. Люди несут на кладбища куличи, яйца, вино и часто устраивают там трапезы.Эпидемиолог рекомендует продолжить носить маски в закрытых пространствах, в том числе и храмах, где собирается большое количество людей.Кроме того, Гамкрелидзе призвал жителей привиться против COVID-19, отметив, что вакцин в стране достаточно."Мир готовится к осени, когда, скорее всего, коронавирус должен превратиться в эндемический вирус, и осенью нам, вероятно, понадобится одна бустерная доза. Хочу призвать население к укреплению иммунного слоя в стране, количества вакцин достаточно", – сказал он.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Также, по его словам, эпидемиологическая ситуация в Грузии полностью находится под контролем. На сегодняшний день госпитализировано всего 340 пациентов. Также уменьшилось количество больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии, т. е. ситуация намного спокойнее, чем в прошлом и позапрошлом годах, отметил он.В январе-феврале страна прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19