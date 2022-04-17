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Стрельба в американском Питтсбурге: два подростка погибли
Стрельба в американском Питтсбурге: два подростка погибли
Было произведено до полусотни выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T15:40+0400
2022-04-17T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) два подростка погибли, еще девять человек пострадали в результате стрельбы.Согласно первоначальному расследованию полиции, в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. Было произведено до 50 выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сообщает РИА Новости.Полиция сообщила, что подразделения быстрого реагирования прибыли на место происшествия, после этого были новые выстрелы "и было замечено, как молодые люди покидают район пешком и на транспорте".Стрельба в метро Нью-Йорка: полиция не считает случившееся терактом >>"В больнице была констатирована смерть двух пострадавших – оба подростки... По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения, включая погибших", – говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте полиции.
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в мире, новости, происшествия, сша, стрельба
Стрельба в американском Питтсбурге: два подростка погибли
15:40 17.04.2022 (обновлено: 15:53 17.04.2022)
Было произведено до полусотни выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) два подростка погибли, еще девять человек пострадали в результате стрельбы.
Согласно первоначальному расследованию полиции, в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. Было произведено до 50 выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сообщает РИА Новости
.
Полиция сообщила, что подразделения быстрого реагирования прибыли на место происшествия, после этого были новые выстрелы "и было замечено, как молодые люди покидают район пешком и на транспорте".
"В больнице была констатирована смерть двух пострадавших – оба подростки... По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения, включая погибших", – говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте полиции.