Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220417/strelba-v-amerikanskom-pittsburge-dva-podrostka-pogibli-266039955.html
Стрельба в американском Питтсбурге: два подростка погибли
Стрельба в американском Питтсбурге: два подростка погибли
Было произведено до полусотни выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T15:40+0400
2022-04-17T15:53+0400
в мире
новости
происшествия
сша
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265808438_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_1ee9f00c0bdf9bb30f61dc36d63a5872.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) два подростка погибли, еще девять человек пострадали в результате стрельбы.Согласно первоначальному расследованию полиции, в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. Было произведено до 50 выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сообщает РИА Новости.Полиция сообщила, что подразделения быстрого реагирования прибыли на место происшествия, после этого были новые выстрелы "и было замечено, как молодые люди покидают район пешком и на транспорте".Стрельба в метро Нью-Йорка: полиция не считает случившееся терактом &gt;&gt;"В больнице была констатирована смерть двух пострадавших – оба подростки... По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения, включая погибших", – говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте полиции.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265808438_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_10228e904c9d4dce9d650e183cc7ea8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, происшествия, сша, стрельба

Стрельба в американском Питтсбурге: два подростка погибли

15:40 17.04.2022 (обновлено: 15:53 17.04.2022)
© photo: Sputnik / Dmitriy Parshin / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2022
© photo: Sputnik / Dmitriy Parshin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Было произведено до полусотни выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) два подростка погибли, еще девять человек пострадали в результате стрельбы.
Согласно первоначальному расследованию полиции, в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. Было произведено до 50 выстрелов внутри помещения, еще несколько снаружи. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сообщает РИА Новости.
Полиция сообщила, что подразделения быстрого реагирования прибыли на место происшествия, после этого были новые выстрелы "и было замечено, как молодые люди покидают район пешком и на транспорте".
Стрельба в метро Нью-Йорка: полиция не считает случившееся терактом >>
"В больнице была констатирована смерть двух пострадавших – оба подростки... По меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения, включая погибших", – говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте полиции.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0