https://sputnik-georgia.ru/20220417/u-granitsy-gruzii-s-rossiey-proizoshlo-zemletryasenie-266036649.html

У границы Грузии с Россией произошло землетрясение

У границы Грузии с Россией произошло землетрясение

По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории России в 10 километрах от границы с Грузией.По данным Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 08:49 по тбилисскому времени в Ингушетии. Эпицентр находился на глубине девяти километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью, за исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах. В Европейской части России высокой сейсмичностью отличается Большой Кавказ и Предкавказье.Наиболее активна в сейсмическом отношении восточная часть Северного Кавказа – территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

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россия, грузия, происшествия, новости, землетрясение, чечня