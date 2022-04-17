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У границы Грузии с Россией произошло землетрясение
У границы Грузии с Россией произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T11:28+0400
2022-04-17T11:28+0400
2022-04-17T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории России в 10 километрах от границы с Грузией.По данным Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 08:49 по тбилисскому времени в Ингушетии. Эпицентр находился на глубине девяти километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью, за исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах. В Европейской части России высокой сейсмичностью отличается Большой Кавказ и Предкавказье.Наиболее активна в сейсмическом отношении восточная часть Северного Кавказа – территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, происшествия, новости, землетрясение, чечня
У границы Грузии с Россией произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории России в 10 километрах от границы с Грузией.
По данным
Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 08:49 по тбилисскому времени в Ингушетии. Эпицентр находился на глубине девяти километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью, за исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах. В Европейской части России высокой сейсмичностью отличается Большой Кавказ и Предкавказье.
Наиболее активна в сейсмическом отношении восточная часть Северного Кавказа – территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.