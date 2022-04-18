https://sputnik-georgia.ru/20220418/chto-pomozhet-ekonomike-gruzii-uvelichit-tempy-rosta---mnenie-analitikov-266047500.html

Что поможет экономике Грузии увеличить темпы роста – мнение аналитиков

Что поможет экономике Грузии увеличить темпы роста – мнение аналитиков

Положительным фактором являются переговоры о передислокации в Грузию международных компаний, работающих в основном в сфере IT-услуг, отмечают в инвесткомпании 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T07:01+0400

2022-04-18T07:01+0400

2022-04-18T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Приток мигрантов из России, Беларуси и Украины, перенаправление международных грузопотоков и планы переноса международных компаний в Грузию улучшат прогнозы экономического роста страны, говорится в отчете международной инвестиционной компании Galt & Taggart.По прогнозам аналитиков Galt & Taggart, события на Украине замедлят рост экономики Грузии до 3%, однако снятие ограничений с ресторанов и гостиницы, приток мигрантов и другие факторы повлияют положительно на экономику Грузии.В документе отмечается, что еще одним положительным фактором являются переговоры о передислокации в Грузию международных компаний, работающих в основном в сфере IT-услуг . "Это означает, что рост может увеличиться до 4,0-4,5% в 2022 году по сравнению с нашим базовым прогнозом в 3%", – отметили в компании.При этом аналитики Galt & Taggart указали на высокие темпы роста ВВП в начале 2022 года. За два месяца экономика Грузии выросла на 16,3.Восстановление экономики Грузии продолжается – последние данные >>"Частично этот рост объясняется низкой базой прошлого года, но ключевыми двигателям экономики все же стали сильный рост внешнего притока и внутреннего спроса", – говорится в отчете.В январе-феврале 2022 года рост был широкомасштабным, поддерживаемым увеличением активности в промышленности, транспорте и складском хозяйстве, отелях и ресторанах, развлечениях, торговля, недвижимость.Между тем Всемирный Банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 5,5 до 2,5%, но отметил, что Грузия имеет все возможности справиться с экономическими последствиями событий на Украине благодаря разумным фискальным и внешним резервам и надежной макрофинансовой структуре.

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