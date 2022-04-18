https://sputnik-georgia.ru/20220418/detskomu-fondu-oon-ponravilos-reshenie-vlastey-gruzii-po-posobiyu-dlya-detey-266076855.html

Детскому фонду ООН понравилось решение властей Грузии по пособию для детей

Детскому фонду ООН понравилось решение властей Грузии по пособию для детей

ЮНИСЕФ назвал увеличение социальной помощи важным шагом в снижении детской бедности в Грузии 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T23:55+0400

2022-04-18T23:55+0400

2022-04-18T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Детский фонд ОНН–ЮНИСЕФ приветствует инициативу правительства Грузии по увеличению социальной помощи социально незащищенным детям со 100 до 150 лари (около 50 долларов).С 1 июня по решению правительства Грузии помощь социально незащищенным детям в стране возрастет до 150 лари (около 50 долларов). Для этого из бюджета государства в этом году будет выделено 341 миллион лари (111,2 миллиона долларов). Это решение коснется более 215 тысяч детей.Согласно отчету ЮНИСЕФ, организация тесно сотрудничает с Министерством по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц для улучшения программ адресной социальной помощи и сокращения числа детей, живущих в условиях крайней нищеты.Исследование, проведенное Национальной службой статистики Грузии в партнерстве с Детским фондом ООН и при поддержке USAID, показало, что пандемия снизила среднемесячный доход населения.С 1 июня помощь соцнезащищенным детям в Грузии повышается >>Чтобы справиться со снижающимися доходами, люди чаще всего прибегали к сокращению бытовых расходов, в том числе на продукты питания, использованию сбережений, заимствованию денег у друзей и знакомых. 20% беднейшего населения не могли обеспечить детей различными предметами первой необходимости или средствами: 45% беднейших семей не могли обеспечить детей обувью, 36% – одеждой; 41% – продуктами, богатыми белком; 30% – книгами, соответствующими возрасту; 53% – игрушками.Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства соцобслуживания по месту жительства, где следует заполнить специальную анкету. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить местожительства семьи и заполнить семейную декларацию.Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи, об их образовании, состоянии здоровья, о том, есть ли в семье пенсионеры, дети, лица с ОВЗ и матери-одиночки. В декларации также отражаются доходы семьи, есть ли у них сельскохозяйственные земли, ульи, домашний скот, автомобиль.

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грузия, новости, общество, юнисеф , правительство грузии