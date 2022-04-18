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Экономика Китая продолжает расти – статбюро опубликовало данные

Экономика Китая продолжает расти – статбюро опубликовало данные

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 4,8% в первом квартале 2022 года, говорится в сообщении государственного... 18.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 4,8% в первом квартале 2022 года, говорится в сообщении государственного статистического бюро КНР."Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом квартале 2022 года составил 27,018 триллиона юаней (4,24 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 4,8%", – сообщается в докладе ведомства.В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1,09 триллиона юаней (171,9 миллиарда долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 5,8% – до 10,6 триллиона юаней (1,66 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 4%, составив 15,3 триллиона юаней (2,4 триллиона долларов).ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2022 году >>Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.

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