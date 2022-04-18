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Грузия диверсифицирует рынки экспорта вина – заявление министра

Грузия диверсифицирует рынки экспорта вина – заявление министра

Власти финансируют различные мероприятия в виде дегустаций и выставок во многих странах мира 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T17:17+0400

2022-04-18T17:17+0400

2022-04-18T17:17+0400

грузия

новости

экономика

грузинское вино

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Работы по диверсификации поставок позволили Грузии снизить зависимость от российского рынка в экспорте вина, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, в том числе в Россию было вывезено 62,1 миллиона бутылок.По словам министра, это результат правильной политики государства и реализуемых проектов."Это заслуга политики и тех мер, которые государство реализует вместе с нашими предпринимателями. Чтобы диверсифицировать винный рынок на протяжении многих лет, мы реализуем соответствующий проект, в котором участвует Национальное агентство вина, и ежегодно в этом направлении тратится около 10-12 миллионов лари", – сказал Шамугия.Новый рекорд - экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума >>Как отметил министр, ведомство финансирует различные мероприятия в виде дегустаций и выставок во многих странах мира. Кроме того, в прошлом году был разработан проект по финансированию маркетинговых затрат для предпринимателей."Это дополнительное предложение для них по покрытию маркетинговых затрат на продвижение вина в конкретных странах, и мы будем финансировать их затраты на маркетинг, если они соответствуют условиям", – заявил Шамугия.По его словам, это поможет производителям выйти на новые рынки и больше диверсифицироваться.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, грузинское вино, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии