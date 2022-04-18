https://sputnik-georgia.ru/20220418/initsiativu-oppozitsii-o-perenose-dnya-pobedy-ne-rassmotryat-v-uskorennom-poryadke-266072848.html

Парламент Грузии не будет рассматривать перенос Дня Победы в ускоренном порядке

Парламент Грузии не будет рассматривать перенос Дня Победы в ускоренном порядке

Депутаты от "Грузинской мечты" считают, что в процессе принятия решений необходимо учитывать мнение ветеранов 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T21:19+0400

2022-04-18T21:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Бюро парламента Грузии не поддержало инициативу оппозиционных депутатов о рассмотрении законопроекта о переносе празднования Дня Победы над фашизмом с 9 на 8 мая в ускоренном порядке. Инициатива принадлежит депутатам Георгию Вашадзе, Теоне Акубардия и Паате Манджгаладзе от партии "Стратегия Агмашенебели", Армазу Ахвледиани от партии "Лело для Грузии", Хатуне Самнидзе от "Республиканской партии" и независимому депутату Тариелу Накаидзе.Как заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро, День Победы над фашизмом отмечают 9 мая не только в Грузии и России, а также в Румынии – стране - члене НАТО и в Израиле - государстве пострадавших от Холокоста евреев.О том, что День Победы над фашизмом нужно по-прежнему отмечать 9 мая заявил и председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.По словам депутатов от правящей "Грузинской мечты", День Победы над фашизмом для ветеранов войны – 9 мая, и в процессе принятия решений необходимо учитывать мнение людей, чьей заслугой является победа.Оппозиционные депутаты предлагают праздновать День Победы 8 мая >>По словам одного из авторов и инициаторов законопроекта Георгия Вашадзе, Грузия должна отмечать День Победы над фашизмом с Европой, а не Россией.Оппозиционеры предлагают объявить 8 мая официальным выходным в стране.

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грузия, новости, политика, день победы, общество, парламент грузии, оппозиция