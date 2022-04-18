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Как Грузия борется с терроризмом – отчет Службы госбезопасности
Как Грузия борется с терроризмом – отчет Службы госбезопасности
Служба госбезопасности в 2021 году начала расследование двух случаев угрозы совершения террористического акта 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T21:42+0400
2022-04-18T21:42+0400
2022-04-18T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Вспышек радикальных или экстремистских настроений в Грузии в 2021 году не зафиксировано, а число возможных сторонников терроризма значительно сократилось, говорится в отчете СГБ за 2021 год."Деятельность сторонников террористических организаций на территории Грузии была неблагоприятной. Службой государственной безопасности и другими соответствующими ведомствами страны были предприняты скоординированные меры по предотвращению террористической деятельности", – говорится в отчете.Согласно отчету СГБ, в 2021 году в Грузии не было терактов. Правда за отчетный период Служба госбезопасности начала расследование двух случаев угрозы совершения террористического акта, а также угрозы нападения на иностранного представителя, пользующегося международной защитой. Следственные действия продолжаются до сих пор.В отчете особое место уделено возможному въезду в страну тех граждан Грузии, которые воюют на стороне террористических организаций в Сирии и Ираке."Возвращение членов террористической организации, их возможных сторонников и членов их семей на родину из Сирии и Ирака остается серьезной проблемой для многих стран. Грузия не является исключением в этом направлении. На данном этапе в Сирийской Арабской Республике, предположительно, находятся 15 граждан Грузии и членов их семей", – говорится в отчете.Служба госбезопасности Грузии выявила пять членов террористической организации >>В ведомстве отмечают, что в случае их возвращения в Грузию, СГБ применяет соответствующие меры, предусмотренные законом и международной практикой.В отчете говорится и о попытках проникновения в Грузию иностранных боевиков и террористов, связанных с терроризмом лиц, которые хотят использовать Грузию в транзитных целях."В течение отчетного периода продолжалась контртеррористическая проверка границ Грузии, строгому контролю подвергались пути незаконного въезда в страну, так называемые "коридоры". В отмеченном направлении Грузия продолжала выполнение своих международных обязательств в рамках борьбы с терроризмом", – говорится в сообщении ведомства.В то же время, по данным СГБ, велось постоянное наблюдение за различными операциями и сделками предположительно связанными с терроризмом."В результате усилий Службы государственной безопасности и соответствующих органов, а также координации с международными партнерами на территории Грузии за отчетный период не было обнаружено никаких доказательств финансирования терроризма или иной помощи", – говорится в отчете.Отчет за 2021 год, подготовленный Службой государственной безопасности, был передан на рассмотрение в парламент для ознакомления и утверждения.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сгб, борьба с терроризмом
Как Грузия борется с терроризмом – отчет Службы госбезопасности
Служба госбезопасности в 2021 году начала расследование двух случаев угрозы совершения террористического акта
ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Вспышек радикальных или экстремистских настроений в Грузии в 2021 году не зафиксировано, а число возможных сторонников терроризма значительно сократилось, говорится в отчете СГБ за 2021 год.
"Деятельность сторонников террористических организаций на территории Грузии была неблагоприятной. Службой государственной безопасности и другими соответствующими ведомствами страны были предприняты скоординированные меры по предотвращению террористической деятельности", – говорится в отчете.
По данным ведомства, в результате этих мер лицам, связанным с терроризмом, стало сложно приобретать потенциальных сторонников в Грузии, а также финансировать террористическую деятельность.
Согласно отчету СГБ, в 2021 году в Грузии не было терактов. Правда за отчетный период Служба госбезопасности начала расследование двух случаев угрозы совершения террористического акта, а также угрозы нападения на иностранного представителя, пользующегося международной защитой. Следственные действия продолжаются до сих пор.
В отчете особое место уделено возможному въезду в страну тех граждан Грузии, которые воюют на стороне террористических организаций в Сирии и Ираке.
"Возвращение членов террористической организации, их возможных сторонников и членов их семей на родину из Сирии и Ирака остается серьезной проблемой для многих стран. Грузия не является исключением в этом направлении. На данном этапе в Сирийской Арабской Республике, предположительно, находятся 15 граждан Грузии и членов их семей", – говорится в отчете.
В ведомстве отмечают, что в случае их возвращения в Грузию, СГБ применяет соответствующие меры, предусмотренные законом и международной практикой.
В отчете говорится и о попытках проникновения в Грузию иностранных боевиков и террористов, связанных с терроризмом лиц, которые хотят использовать Грузию в транзитных целях.
"В течение отчетного периода продолжалась контртеррористическая проверка границ Грузии, строгому контролю подвергались пути незаконного въезда в страну, так называемые "коридоры". В отмеченном направлении Грузия продолжала выполнение своих международных обязательств в рамках борьбы с терроризмом", – говорится в сообщении ведомства.
В то же время, по данным СГБ, велось постоянное наблюдение за различными операциями и сделками предположительно связанными с терроризмом.
"В результате усилий Службы государственной безопасности и соответствующих органов, а также координации с международными партнерами на территории Грузии за отчетный период не было обнаружено никаких доказательств финансирования терроризма или иной помощи", – говорится в отчете.
Отчет за 2021 год, подготовленный Службой государственной безопасности, был передан на рассмотрение в парламент для ознакомления и утверждения.