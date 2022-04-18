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https://sputnik-georgia.ru/20220418/ministerstvo-ekonomiki-gruzii-poluchit-novoe-zdanie-v-tbilisi-266072096.html
Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси
Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси
Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры 18.04.2022, Sputnik Грузия
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2022-04-18T20:56+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
министерство экономики и устойчивого развития грузии
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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. У министерства экономики и устойчивого развития Грузии появится новое здание в столичном районе Ортачала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет, вернуть компаниям эти деньги.Как отметил Ираклий Гарибашвили, будет также восстановлено и здание Министерства иностранных дел."Я хочу сказать о Министерстве иностранных дел, большим вызовом является состояние существующего здания, и необходимо начать его реабилитацию. Мы хотим начать этот проект в этом году. Его реализует Илья Дарчиашвили", – заявил Гарибашвили.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу &gt;&gt;Уже несколько лет часть сотрудников Минэкономики Грузии ютится в Доме юстиции в Тбилиси. На месте прежнего здания министерства на улице Чантурия скоро появится новая гостиница. Пять лет назад инвестор Hualing Group на аукционе приобрел бывшее здание Минэкономики за 9,4 миллиона долларов.
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, министерство экономики и устойчивого развития грузии

Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси

20:56 18.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский Дом Юстиции
Тбилисский Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. У министерства экономики и устойчивого развития Грузии появится новое здание в столичном районе Ортачала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет, вернуть компаниям эти деньги.

"Министерство экономики уже семь лет не имеет своего здания, что, конечно, стыдно. Поэтому мы поговорили с Леваном Давташвили и решили, что у нас есть уникальное место в Ортачала, где будет построено Министерство экономики", – сказал премьер.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, будет также восстановлено и здание Министерства иностранных дел.
"Я хочу сказать о Министерстве иностранных дел, большим вызовом является состояние существующего здания, и необходимо начать его реабилитацию. Мы хотим начать этот проект в этом году. Его реализует Илья Дарчиашвили", – заявил Гарибашвили.
Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу >>
Уже несколько лет часть сотрудников Минэкономики Грузии ютится в Доме юстиции в Тбилиси. На месте прежнего здания министерства на улице Чантурия скоро появится новая гостиница. Пять лет назад инвестор Hualing Group на аукционе приобрел бывшее здание Минэкономики за 9,4 миллиона долларов.
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