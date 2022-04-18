https://sputnik-georgia.ru/20220418/ministerstvo-ekonomiki-gruzii-poluchit-novoe-zdanie-v-tbilisi-266072096.html

Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси

Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси

Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T20:56+0400

2022-04-18T20:56+0400

2022-04-18T20:56+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. У министерства экономики и устойчивого развития Грузии появится новое здание в столичном районе Ортачала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет, вернуть компаниям эти деньги.Как отметил Ираклий Гарибашвили, будет также восстановлено и здание Министерства иностранных дел."Я хочу сказать о Министерстве иностранных дел, большим вызовом является состояние существующего здания, и необходимо начать его реабилитацию. Мы хотим начать этот проект в этом году. Его реализует Илья Дарчиашвили", – заявил Гарибашвили.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу >>Уже несколько лет часть сотрудников Минэкономики Грузии ютится в Доме юстиции в Тбилиси. На месте прежнего здания министерства на улице Чантурия скоро появится новая гостиница. Пять лет назад инвестор Hualing Group на аукционе приобрел бывшее здание Минэкономики за 9,4 миллиона долларов.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, министерство экономики и устойчивого развития грузии