https://sputnik-georgia.ru/20220418/ministerstvo-ekonomiki-gruzii-poluchit-novoe-zdanie-v-tbilisi-266072096.html
Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси
Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси
Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T20:56+0400
2022-04-18T20:56+0400
2022-04-18T20:56+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
министерство экономики и устойчивого развития грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251894965_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_c943c93008ba019f22f9345bdad3187c.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. У министерства экономики и устойчивого развития Грузии появится новое здание в столичном районе Ортачала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет, вернуть компаниям эти деньги.Как отметил Ираклий Гарибашвили, будет также восстановлено и здание Министерства иностранных дел."Я хочу сказать о Министерстве иностранных дел, большим вызовом является состояние существующего здания, и необходимо начать его реабилитацию. Мы хотим начать этот проект в этом году. Его реализует Илья Дарчиашвили", – заявил Гарибашвили.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу >>Уже несколько лет часть сотрудников Минэкономики Грузии ютится в Доме юстиции в Тбилиси. На месте прежнего здания министерства на улице Чантурия скоро появится новая гостиница. Пять лет назад инвестор Hualing Group на аукционе приобрел бывшее здание Минэкономики за 9,4 миллиона долларов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251894965_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_fad0e9faf7717f00b6274a1adc1a9434.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Министерство экономики Грузии получит новое здание в Тбилиси
Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. У министерства экономики и устойчивого развития Грузии появится новое здание в столичном районе Ортачала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Строительство здания будет осуществлено в рамках масштабной государственной программы строительства объектов общественной инфраструктуры. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет, вернуть компаниям эти деньги.
"Министерство экономики уже семь лет не имеет своего здания, что, конечно, стыдно. Поэтому мы поговорили с Леваном Давташвили и решили, что у нас есть уникальное место в Ортачала, где будет построено Министерство экономики", – сказал премьер.
Как отметил Ираклий Гарибашвили, будет также восстановлено и здание Министерства иностранных дел.
"Я хочу сказать о Министерстве иностранных дел, большим вызовом является состояние существующего здания, и необходимо начать его реабилитацию. Мы хотим начать этот проект в этом году. Его реализует Илья Дарчиашвили", – заявил Гарибашвили.
Уже несколько лет часть сотрудников Минэкономики Грузии ютится в Доме юстиции в Тбилиси. На месте прежнего здания министерства на улице Чантурия скоро появится новая гостиница. Пять лет назад инвестор Hualing Group на аукционе приобрел бывшее здание Минэкономики за 9,4 миллиона долларов.