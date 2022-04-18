https://sputnik-georgia.ru/20220418/stroitelstvo-v-rassrochku---pravitelstvo-gruzii-zapuskaet-programmu-266054409.html

Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу

Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу

Благодаря новой программе удастся трудоустроить около 20 тысяч человек и раньше срока завершить инфраструктурные проекты 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T11:32+0400

2022-04-18T11:32+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Масштабная правительственная программа строительства объектов общественной инфраструктуры в рассрочку будет запущена уже в понедельник, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По инициативе премьера, правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет вернуть компаниям эти деньги.Суммарный объем финансирования - около 2,5-3 миллиардов лари. На данном этапе начнутся работы на сумму 2 миллиарда лари. Благодаря программе будут трудоустроены около 20 тысяч человек.Речь идет, к примеру, о приведении в порядок в течение трех лет 800 школ. Будут построены 80 школ, полностью будут отремонтированы 220 школ, а остальные - частично. Бюджет проекта - около 1 миллиарда лари. Кроме того, планируется строительство 90 новых и ремонт 412 детских садов.Уже начались подготовительные работы для строительства полицейского городка на тысячу квартир. Городок будет построен на улице Джикия в Тбилиси, на месте бывшей базы спецназначения полиции.Что поможет экономике Грузии увеличить темпы роста – мнение аналитиков>>Планируется также ремонт зданий патрульной и пограничной полиции, а также баз департамента специальных заданий МВД, чтобы они соответствовали современным стандартам. Кроме того, будут построены новые здания и базы. Предварительная стоимость проекта - 300-350 миллионов лари. Кроме того, планируется строительство новой современной базы сил специальных операций Минобороны в Мухровани, примерно в 40 километрах от Тбилиси. В Крцанисском районе Тбилиси будет построен лицей кадетов. Один лицей функционирует на западе страны - в Кутаиси. Правительство также намерено приступить к работе над концепцией военного музея.Также начинается масштабный проект, в рамках которого в ближайшие три-четыре года около 13 тысяч семей вынужденно переселенцев получат квартиры. Во всех районах в течение трех лет должна завершиться программа по обеспечению населения водоснабжением 24 часа в сутки. Бюджет проекта - около 350 миллионов лари. Правительство также планирует решить в течение трех лет проблему мелиорации около 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.Какой урожай собрала Грузия в 2021 году – новая статистика>>Премьер назвал одним из основных приоритетов - сферы спорта и культуры. Планируется ремонт музеев и театров, а также главных стадионов во всех районах. В течение трех-пяти лет во всех районах появятся новые спортивные комплексы. Что касается министерства экономики, было решено построить в районе Ортачала в Тбилиси здание для министерства. По словам премьера, у ведомства нет своего здания уже семь дет.В текущем году начнется укрепление здания МИД Грузии.

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили