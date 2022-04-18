https://sputnik-georgia.ru/20220418/naznachen-rukovoditel-meditsinskogo-kholdinga-gruzii-266071322.html

Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии

Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии

Медицинский холдинг Грузии объединяет клиники и медицинские центры, находящийся на государственном финансировании 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T20:34+0400

2022-04-18T20:34+0400

2022-04-18T20:34+0400

грузия

новости

общество

минздрав грузии

здравоохранение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249653195_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_e5d9e5c28ec7b56dbf673cc1306cbfb0.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Главой Медицинского холдинга Грузии назначен Джаба Сирбиладзе, бывший директором Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.До этого Сирбиладзе работал в Фонде муниципального развития.Среди них Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая Республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии". Его цель – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники >>Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.Холдинг взял на себя еще одну функцию – он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.ООН поможет Грузии разработать стратегию государственного медицинского холдинга >>В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, минздрав грузии, здравоохранение в грузии