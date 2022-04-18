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Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии
Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии
Медицинский холдинг Грузии объединяет клиники и медицинские центры, находящийся на государственном финансировании 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T20:34+0400
2022-04-18T20:34+0400
2022-04-18T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Главой Медицинского холдинга Грузии назначен Джаба Сирбиладзе, бывший директором Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.До этого Сирбиладзе работал в Фонде муниципального развития.Среди них Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая Республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии". Его цель – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники >>Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.Холдинг взял на себя еще одну функцию – он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.ООН поможет Грузии разработать стратегию государственного медицинского холдинга >>В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.
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грузия, новости, общество, минздрав грузии, здравоохранение в грузии
Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии
Медицинский холдинг Грузии объединяет клиники и медицинские центры, находящийся на государственном финансировании
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Главой Медицинского холдинга Грузии назначен Джаба Сирбиладзе, бывший директором Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.
До этого Сирбиладзе работал в Фонде муниципального развития.
Медицинский холдинг Грузии объединяет клиники и медицинские центры, находящийся на государственном финансировании.
Среди них Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая Республиканская больница.
В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии". Его цель – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.
Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.
С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.
Холдинг взял на себя еще одну функцию – он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.
В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.