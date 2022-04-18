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Неправительственная организация внесла в суд иск против МВД Грузии
Неправительственная организация внесла в суд иск против МВД Грузии
МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля, считают в организации 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T22:26+0400
2022-04-18T22:26+0400
2022-04-18T23:11+0400
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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. НПО "Международная прозрачность Грузия" подала в суд иск против МВД из-за нарушения прав 24 журналистов, пострадавших во время событий 5 июля в Тбилиси.Речь идет о журналистах и операторах телеканалов "Мтавари", "Формула", "Пирвели" и онлайн-издания Оn.ge.По ее словам, МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля, и не смогло обеспечить должные условия для их профессиональной деятельности.Как сказала Гигаури, НПО и журналисты готовы дойти до Страсбурга.Всего по делу о событиях 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.Глава МВД Грузии: мы не предусмотрели возможные нападения на журналистов >>Первый приговор по делу был вынесен 17 марта Ираклию Кавлашвили. За преследование и незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия он получил два года тюрьмы.Все началось 5 июня, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Не обошлось без инцидентов и 6 июня. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, мвд грузии, происшествия, политика, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов
Неправительственная организация внесла в суд иск против МВД Грузии
22:26 18.04.2022 (обновлено: 23:11 18.04.2022)
МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля, считают в организации
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. НПО "Международная прозрачность Грузия" подала в суд иск против МВД из-за нарушения прав 24 журналистов, пострадавших во время событий 5 июля в Тбилиси.
Речь идет о журналистах и операторах телеканалов "Мтавари", "Формула", "Пирвели" и онлайн-издания Оn.ge.
"Этим иском мы требуем возмещения морального ущерба, а также возмещения ущерба за испорченное оборудование телекомпаниям", – сказала глава НПО Эка Гигаури.
По ее словам, МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля, и не смогло обеспечить должные условия для их профессиональной деятельности.
Как сказала Гигаури, НПО и журналисты готовы дойти до Страсбурга.
Всего по делу о событиях 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.
Первый приговор по делу был вынесен 17 марта Ираклию Кавлашвили. За преследование и незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия он получил два года тюрьмы.
Все началось 5 июня, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.
Не обошлось без инцидентов и 6 июня. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.