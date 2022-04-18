https://sputnik-georgia.ru/20220418/nepravitelstvennaya-organizatsiya-vnesla-v-sud-isk-protiv-mvd-gruzii-266075086.html

Неправительственная организация внесла в суд иск против МВД Грузии

Неправительственная организация внесла в суд иск против МВД Грузии

МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля, считают в организации 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T22:26+0400

2022-04-18T22:26+0400

2022-04-18T23:11+0400

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. НПО "Международная прозрачность Грузия" подала в суд иск против МВД из-за нарушения прав 24 журналистов, пострадавших во время событий 5 июля в Тбилиси.Речь идет о журналистах и операторах телеканалов "Мтавари", "Формула", "Пирвели" и онлайн-издания Оn.ge.По ее словам, МВД не смогло защитить журналистов от нападений агрессивных группировок во время событий 5 июля, и не смогло обеспечить должные условия для их профессиональной деятельности.Как сказала Гигаури, НПО и журналисты готовы дойти до Страсбурга.Всего по делу о событиях 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.Глава МВД Грузии: мы не предусмотрели возможные нападения на журналистов >>Первый приговор по делу был вынесен 17 марта Ираклию Кавлашвили. За преследование и незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия он получил два года тюрьмы.Все началось 5 июня, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Не обошлось без инцидентов и 6 июня. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.

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грузия, новости, мвд грузии, происшествия, политика, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов