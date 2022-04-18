https://sputnik-georgia.ru/20220418/pravitelstvo-rossii-podgotovilo-plan-razvitiya-optovykh-rynkov-selkhozproduktsii-266070018.html

Правительство России подготовило план развития оптовых рынков сельхозпродукции

Правительство России подготовило план развития оптовых рынков сельхозпродукции

Ключевой задачей является увеличение выпуска и поставок качественных и доступных по цене продуктов питании, заявил глава правительства 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T19:36+0400

2022-04-18T19:36+0400

2022-04-18T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр – Sputnik. Для оказания помощи сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию в России, правительство планирует развить систему оптовых продовольственных рынков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами.По его словам, соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации.Премьер напомнил, что президент РФ назвал ключевой задачей на текущий год увеличение выпуска и поставок качественных и доступных по цене продуктов питании.Путин: стратегия экономического блицкрига не удалась >>"Реализовывать эти указания правительство будет, в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах. Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли", – добавил он.Мишустин отметил, что необходимо подготовить изменения в законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты. Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом организовать данную работу и взять реализацию изменений под личный контроль.

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россия, новости, экономика, михаил мишустин, продукты питания