https://sputnik-georgia.ru/20220418/putin-strategiya-ekonomicheskogo-blitskriga-ne-udalas-266067550.html

Путин: стратегия экономического блицкрига не удалась

Путин: стратегия экономического блицкрига не удалась

Необходимо ускорить переход во внешней торговле к российским рублям и нацвалютам стран-партнеров, заявил Путин 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T17:40+0400

2022-04-18T17:40+0400

2022-04-18T18:14+0400

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КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Главным негативным фактором для экономики России стало санкционное давление со стороны Запада, но страна его выдержала, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.По его словам, расчет был сделан на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах."Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", – подчеркнул Путин.Он обратил внимание на то, что "стратегия экономического блицкрига не удалась".Путин также сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле страны к российским рублям и нацвалютам стран-партнеров."Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов. Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран – надёжных деловых партнеров", – сказал он.Меры по стабилизации ситуацииСпрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах."Сейчас крайне важно поддержать внутренний спрос, избежать его избыточного сжатия. Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса", – сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Банк России уже начал снижение ключевой ставки. По словам президента, в условиях объективного спада кредитования бюджет должен активно поддержать экономику и насыщать ее финансовыми ресурсами, а также поддерживать ее ликвидность.Надо постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения, Центробанку и правительству все время это удавалось, заявил президент РФ Владимир Путин.Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ >>"Очевидно, нужно постоянно отслеживать ситуацию в экономике, на рынке труда и, что называется, держать руку на пульсе, принимать своевременные решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей. До сих пор правительству это, безусловно, удавалось и Центральному банку", – сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, новости, в мире, экономика, владимир путин, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022