https://sputnik-georgia.ru/20220418/v-gruzii-otremontiruyut-sotni-shkol-i-postroyat-novye-266061864.html
В Грузии отремонтируют сотни школ и построят новые
В Грузии отремонтируют сотни школ и построят новые
Бюджет крупномасштабного проекта составит один миллиард лари 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T15:39+0400
2022-04-18T15:39+0400
2022-04-18T15:42+0400
школа
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В Грузии в течение трех лет будут отремонтированы сотни школ и 80 построены заново, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Всего планируется привести в порядок 800 школ, из них 220 зданий будут полностью отремонтированы. По словам Гарибашвили, бюджет проекта составит 1 миллиард лари.За последние 8-9 лет государство построило 175 школ, но этого недостаточно, подчеркнул премьер.Кроме того Гарибашвили заявил, что детские сады находятся в критическом состоянии, особенно в регионах, именно поэтому принято решение отремонтировать 412 детских садов и построить 90.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу>>Строительство и ремонт детских садов и школ планируется в рамках масштабной государственной программы. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет вернуть компаниям эти деньги.В Грузии к учебному году 2021/2022 было 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частные.
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школа, грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
В Грузии отремонтируют сотни школ и построят новые
15:39 18.04.2022 (обновлено: 15:42 18.04.2022)
Бюджет крупномасштабного проекта составит один миллиард лари
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В Грузии в течение трех лет будут отремонтированы сотни школ и 80 построены заново, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Всего планируется привести в порядок 800 школ, из них 220 зданий будут полностью отремонтированы. По словам Гарибашвили, бюджет проекта составит 1 миллиард лари.
"Для нас главной задачей должно быть, чтобы наше поколение, дети, росли и получали образование в очень здоровой среде. Поэтому необходимо, чтобы школы и детские сады были в идеальном состоянии. Это наша главная задача и приоритет", – сказал Гарибашвили.
За последние 8-9 лет государство построило 175 школ, но этого недостаточно, подчеркнул премьер.
Кроме того Гарибашвили заявил, что детские сады находятся в критическом состоянии, особенно в регионах, именно поэтому принято решение отремонтировать 412 детских садов и построить 90.
Строительство и ремонт детских садов и школ планируется в рамках масштабной государственной программы. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет вернуть компаниям эти деньги.
В Грузии к учебному году 2021/2022 было 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частные.