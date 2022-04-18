https://sputnik-georgia.ru/20220418/v-gruzii-otremontiruyut-sotni-shkol-i-postroyat-novye-266061864.html

В Грузии отремонтируют сотни школ и построят новые

В Грузии отремонтируют сотни школ и построят новые

Бюджет крупномасштабного проекта составит один миллиард лари 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T15:39+0400

2022-04-18T15:39+0400

2022-04-18T15:42+0400

школа

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909782_399:609:2958:2048_1920x0_80_0_0_c28c5af0db727a6cf7dbeb172fd982f0.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В Грузии в течение трех лет будут отремонтированы сотни школ и 80 построены заново, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Всего планируется привести в порядок 800 школ, из них 220 зданий будут полностью отремонтированы. По словам Гарибашвили, бюджет проекта составит 1 миллиард лари.За последние 8-9 лет государство построило 175 школ, но этого недостаточно, подчеркнул премьер.Кроме того Гарибашвили заявил, что детские сады находятся в критическом состоянии, особенно в регионах, именно поэтому принято решение отремонтировать 412 детских садов и построить 90.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу>>Строительство и ремонт детских садов и школ планируется в рамках масштабной государственной программы. Правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после, в течение трех-пяти лет вернуть компаниям эти деньги.В Грузии к учебному году 2021/2022 было 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частные.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школа, грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили