https://sputnik-georgia.ru/20220418/v-gruzii-zapuskayut-novuyu-programmu-subsidirovaniya-dlya-fermerov-266061577.html

В Грузии запускают новую программу субсидирования для фермеров

В Грузии запускают новую программу субсидирования для фермеров

Субсидию получат владельцы земельных участков от 0,25 гектара, отметил премьер 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T14:46+0400

2022-04-18T14:46+0400

2022-04-18T15:00+0400

фермеры

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии запускает государственную программу поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Как отметил глава грузинского правительства, одной из важных задач утверждения программы является содействие своевременному выполнению сельскохозяйственных работ.Указанная помощь, субсидия, будет зачисляться на специальную агрокарту в виде баллов. Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров, отметил премьер."Мы думаем, что это положительно повлияет на сокращение себестоимости производимой продукции", – добавил Гарибашвили.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу>>По словам премьера, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фермеры, грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили