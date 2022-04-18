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В Грузии запускают новую программу субсидирования для фермеров
В Грузии запускают новую программу субсидирования для фермеров
Субсидию получат владельцы земельных участков от 0,25 гектара, отметил премьер 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T14:46+0400
2022-04-18T14:46+0400
2022-04-18T15:00+0400
фермеры
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии запускает государственную программу поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Как отметил глава грузинского правительства, одной из важных задач утверждения программы является содействие своевременному выполнению сельскохозяйственных работ.Указанная помощь, субсидия, будет зачисляться на специальную агрокарту в виде баллов. Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров, отметил премьер."Мы думаем, что это положительно повлияет на сокращение себестоимости производимой продукции", – добавил Гарибашвили.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу>>По словам премьера, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).
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фермеры, грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили
В Грузии запускают новую программу субсидирования для фермеров
14:46 18.04.2022 (обновлено: 15:00 18.04.2022)
Субсидию получат владельцы земельных участков от 0,25 гектара, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии запускает государственную программу поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Как отметил глава грузинского правительства, одной из важных задач утверждения программы является содействие своевременному выполнению сельскохозяйственных работ.
"Размер субсидии на землю сельскохозяйственного назначения составляет 300 лари за гектар. Субсидию получат владельцы и совладельцы участков от 0,25 до 1,25 гектара", – сказал Гарибашвили.
Указанная помощь, субсидия, будет зачисляться на специальную агрокарту в виде баллов. Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров, отметил премьер.
"Мы думаем, что это положительно повлияет на сокращение себестоимости производимой продукции", – добавил Гарибашвили.
По словам премьера, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).