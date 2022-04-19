https://sputnik-georgia.ru/20220419/akty-o-narusheniyakh-pravil-stroitelstva-budut-razmeschat-na-obektakh-266078723.html

Акты о нарушениях правил строительства будут размещать на объектах

Акты о нарушениях правил строительства будут размещать на объектах

Некоторые компании, которые ведут незаконное строительство, преднамеренно не принимают акты о нарушении, чтобы мэрия не смогла принять меры 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T09:52+0400

2022-04-19T09:52+0400

2022-04-19T09:52+0400

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тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

строительство

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Изменились правила приема решения муниципальной инспекции на строительных объектах, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.По словам Каладзе, в процессе осуществления надзора за строительством часто возникали проблемы в связи с приемом решения, с его вступлением в силу и исполнением.Дело в том, что некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, прибегают к уловкам. Они преднамеренно не принимают акты о нарушении, чтобы мэрия не смогла принять меры.Строительство в рассрочку - правительство Грузии запускает программу >>Отныне акты о нарушениях будут размещать на самих объектах, и это уже будет означать, что застройщик получил документ.Как отметил мэр, парламент Грузии уже утвердил соответствующие законодательные изменения.По информации мэрии Тбилиси, за прошедшие четыре года в строительном секторе было выявлено 4,2 тысячи нарушений и выписаны штрафы на общую сумму 82 миллиона лари (около 28 млн долларов).В 2014-2017 годах, когда мэром был Давид Нармания, было выявлено 3,4 тысячи нарушений и и выписаны штрафы на общую сумму 19 миллионов лари (около 6,5 млн долларов).А за девять лет пребывания у власти "Единого национального движения" в Тбилиси было выявлено 3,5 тысячи нарушений и выписано штрафов на 11 миллионов лари (около 3,7 млн долларов).

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси, строительство