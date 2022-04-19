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Депутат парламента Грузии вернулся с Украины на родину
Депутат парламента Грузии вернулся с Украины на родину
Политик заявил, что готов, как только возникнет необходимость, вернуться на Украину в рядах добровольцев 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T20:11+0400
2022-04-19T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили вернулся с Украины в Тбилиси, об этом политик написал в социальной сети.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. С первых же дней боевых действий на Украину стали уезжать добровольцы из Грузии. Грузинские власти отказались организовывать их отправку, но и сегодня не препятствуют их частным поездкам.По словам политика, как только возникнет необходимость, он вновь вернется на Украину в рядах добровольцев.Элисашвили отправился в Киев 13 марта."Нацдвижение" манипулирует темой Украины – Папуашвили >>На прошлой неделе парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала на Украине. В делегацию вошли девять человек, в том числе пять оппозиционных депутатов среди которых лидер "Граждан" Леван Иоселиани.
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Депутат парламента Грузии вернулся с Украины на родину
20:11 19.04.2022 (обновлено: 20:29 19.04.2022)
Политик заявил, что готов, как только возникнет необходимость, вернуться на Украину в рядах добровольцев
ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили вернулся с Украины в Тбилиси, об этом политик написал в социальной сети.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. С первых же дней боевых действий на Украину стали уезжать добровольцы из Грузии. Грузинские власти отказались организовывать их отправку, но и сегодня не препятствуют их частным поездкам.
"Спустя месяц я возвращаюсь вместе с Леваном (вице-спикер парламента Грузии Леван Иоселиани – примеч.) в Грузию", – написал Элисашвили.
По словам политика, как только возникнет необходимость, он вновь вернется на Украину в рядах добровольцев.
Элисашвили отправился в Киев 13 марта.
На прошлой неделе парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала на Украине. В делегацию вошли девять человек, в том числе пять оппозиционных депутатов среди которых лидер "Граждан" Леван Иоселиани.