https://sputnik-georgia.ru/20220419/deputat-parlamenta-gruzii-vernulsya-iz-ukrainy-na-rodinu-266099521.html

Депутат парламента Грузии вернулся с Украины на родину

Депутат парламента Грузии вернулся с Украины на родину

Политик заявил, что готов, как только возникнет необходимость, вернуться на Украину в рядах добровольцев 19.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили вернулся с Украины в Тбилиси, об этом политик написал в социальной сети.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. С первых же дней боевых действий на Украину стали уезжать добровольцы из Грузии. Грузинские власти отказались организовывать их отправку, но и сегодня не препятствуют их частным поездкам.По словам политика, как только возникнет необходимость, он вновь вернется на Украину в рядах добровольцев.Элисашвили отправился в Киев 13 марта."Нацдвижение" манипулирует темой Украины – Папуашвили >>На прошлой неделе парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили побывала на Украине. В делегацию вошли девять человек, в том числе пять оппозиционных депутатов среди которых лидер "Граждан" Леван Иоселиани.

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грузия, новости, политика, алеко элисашвили, украина