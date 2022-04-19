https://sputnik-georgia.ru/20220419/gruziya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-sodeystvovat-miru-i-stabilnosti-v-regione-266098433.html

Грузия и Азербайджан договорились содействовать миру и стабильности в регионе

Грузия и Азербайджан договорились содействовать миру и стабильности в регионе

В этом году исполняется 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном, заявил спикер грузинского парламента 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T19:11+0400

2022-04-19T19:11+0400

2022-04-19T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузия и Азербайджан всегда играли важную роль в деле построения мира в регионе и обе страны должны использовать эту историческую роль, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Сагибой Гафаровой.Председатель Милли Меджлиса Азербайджана во вторник прибыла с официальным визитом в Грузию вместе с делегацией. В рамках визита состоялась встреча глав законодательных органов двух стран. После чего Папуашвили и Гафарова сделали совместное заявление для прессы.Как отметил Папуашвили, визит госпожи Гафаровой является символичным и имеет особое значение, так как в этом году исполняется 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном."Сотрудничество динамично развивается в различных сферах, в том числе в сфере экономики, туризма, энергетики, транспорта и т. д. Мы готовы продолжить эту позитивную тенденцию и еще больше углубить стратегическое партнерство между нашими странами", – подчеркнул Папуашвили.Глава грузинского парламента поблагодарил гостью за визит и за готовность к сотрудничеству. В свою очередь, Гафарова выразила благодарность коллеге за приглашение и прием.Как отметила Гафарова, этот визит не является случайным. Азербайджан и Грузия являются дружественными странами и стратегическими партнерами, подчеркнула она."Эти отношения продолжаются позитивно, и особое место в этом занимают межпарламентские связи. Особенно хочу отметить, что на данном этапе парламентские отношения находятся на очень высоком уровне", – заявила Гафарова.Как отметила глава азербайджанского законодательного органа, на встрече с грузинским коллегой были рассмотрены региональные вопросы."Мы обсудили ряд существующих в регионе вопросов и текущую ситуацию со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Мы обсудили вопросы, связанные с укреплением отношений между странами, также поговорили о необходимости ежедневных отношений и частых визитов", – сказала Гафарова.Грузия и Азербайджан намерены усилить свой транзитный потенциал >>По ее словам, межпарламентские отношения выполняют роль моста в дружбе между странами."Мы поговорили о важности и необходимости трехстороннего формата комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана-Грузии-Турции. Очередной трехсторонний форум состоится в столице Азербайджана Баку и в городе Шуша", – отметила Гафарова.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, парламент грузии, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения