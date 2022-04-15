https://sputnik-georgia.ru/20220415/gruziya-i-azerbaydzhan-namereny-usilit-svoy-tranzitnyy-potentsial-266020632.html

Грузия и Азербайджан намерены усилить свой транзитный потенциал

Грузия и Азербайджан намерены усилить свой транзитный потенциал

У Грузии и Азербайджана есть возможности, которые будут реализованы при условии максимально высокого уровня координации и коммуникации между сторонами, заявил... 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T20:34+0400

2022-04-15T20:34+0400

2022-04-15T21:10+0400

грузия

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азербайджан

леван давиташвили

грузино-азербайджанские отношения

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузия и Азербайджан имеют большой потенциал обслуживать возросший грузопоток как в страны Запада, так и в Центральную Азию, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Грузинская делегация во главе с министром экономики находится с двухдневным официальным визитом в Баку. Давиташвили уже провел встречи на высоком уровне с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с членами правительства Азербайджана и руководством компании SOCAR.Глава Минэкономики Грузии выразил уверенность, что страны добьются очень четкой договоренности по данному вопросу. Давиташвили отметил, что несмотря на вызовы, созданные в регионе, у Грузии и Азербайджана есть возможности, которые будут реализованы при условии максимально высокого уровня координации и коммуникации между сторонами."Во время встреч с азербайджанской стороной мы подчеркнули стратегическое сотрудничество наших стран, исторические связи, а также прогресс европейской интеграции Грузии, и это очень важно, в том числе для Азербайджана, иметь доступ к очень большому европейскому рынку через Грузию", – сказал Давиташвили.Грузия и Азербайджан хотят увеличить объем грузоперевозок >>По словам вице-премьера, очень важны тесные связи и отношения между двумя странами, в том числе в привлечении инвестиций.Также, помимо традиционных стратегических направлений сотрудничества, грузинская делегация обсудила с азербайджанскими коллегами и новые направления, в том числе туризм.По его словам, все это очень важно для того, чтобы Грузия и Азербайджан больше использовали свой экономический потенциал, и чтобы эти проекты способствовали экономическому росту обеих стран.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Открыто железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.Азербайджан утвердил список пунктов пропуска на границе с Грузией >>Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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грузия, экономика, новости, азербайджан, леван давиташвили, грузино-азербайджанские отношения