https://sputnik-georgia.ru/20220419/kto-pomozhet-kupit-ilonu-masku-twitter-266083226.html

Кто поможет купить Илону Маску Twitter?

Кто поможет купить Илону Маску Twitter?

На днях Маск, купивший уже 9,2% соцсети, заявил о готовности выкупить все акции Twitter 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Apollo Global Management, американская управляющая инвесткомпания, не исключает возможности предоставления кредита для приобретения компании Twitter, на которую в том числе претендует знаменитый предприниматель Илон Маск, пишет Wall Street Journal.На днях известный американский бизнесмен, изобретатель и богатейший человек в мире Илон Маск, купивший в начале апреля 9,2% соцсети, заявил о готовности выкупить все акции Twitter за 43,4 миллиарда долларов, это значит – с премией почти в 40%. Следом инвестиционная компания Thoma Bravo сообщила, что тоже рассматривает возможность приобретения популярной соцсети. На предторгах ее акции дорожают сейчас на 0,72%.Известно, что Apollo, владеющая Yahoo, также оценивает потенциальное сотрудничество между этой компанией и Twitter, подтвердили лица, знакомые с вопросом.Созданный Джеком Дорси в 2006 году, "Твиттер" (Twitter) вскоре завоевал популярность во всем мире. Основной продукт компании – социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Telegram опередил по популярности WhatsApp в России >>>Владельцем системы "Твиттер" является компания Twitter Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско (Калифорния). Всего компания имеет больше 35 офисов по всему миру. По состоянию на апрель 2021 года в компании работает больше 5 500 сотрудников

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