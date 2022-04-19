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На развитие высокогорных районов Грузии выделят до миллиарда лари за три года

На развитие высокогорных районов Грузии выделят до миллиарда лари за три года

На сегодняшний день статус высокогорных поселений присвоен 1 801 населенному пункту, что составляет около 49% от общего числа поселений Грузии 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T18:19+0400

2022-04-19T18:19+0400

2022-04-19T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. На реализацию проектов, направленных на развитие высокогорных регионов Грузии, в течение трех лет выделят 968,5 миллиона лари (317,5 миллиона долларов), сообщает пресс-служба Администрации правительства.В Администрации правительства под руководством премьера Ираклия Гарибашвили прошло заседание Национального совета развития гор, на котором обсудили меры, предусмотренные планом действий развития высокогорных поселений на 2021-2023 годы.На заседании Совета премьеру был представлен отчет об использовании социальных льгот согласно закону "О развитии высокогорных регионов", в также отчет о реализации проектов и программ, финансируемых Фондом развития высокогорных поселений за 2021 год.На сегодняшний день статус высокогорных поселений присвоен 1 801 населенному пункту, что составляет около 49% от общего числа поселений Грузии. По данным за апрель 2022 года, около 262 тысяч человек имеют статус проживающих в горном поселении. Также в высокогорье зарегистрировано 497 предприятий.На поддержку горных поселений за последние 6 лет было выделено около 1,16 млрд лари (380 млн долларов). Из них примерно 402,7 млн лари (132 млн долларов) были потрачены на предусмотренные законом социальные выплаты, к которым относятся надбавки к пенсии, социальным пособиям, зарплатам врачей, медсестер, педагогов, тренеров по различным видам спорта и многим другим направлениям, а также софинансирование 50% потребляемой энергии.В 2021 году на социальные выплаты было потрачено около 96,5 млн лари (31,6 млн долларов), что на 19% больше, чем в 2020 году.За прошедший год из Фонда выделили три миллиона лари (983 тысячи долларов) на реализацию проектов по развитию сельского хозяйства. В частности, были профинансированы перерабатывающие предприятия, сельскохозяйственные кооперативы, а также разведение новых садов.Еще 26 тысяч граждан Грузии будут пользоваться льготами как жители высокогорных регионов >>Фонд развития высокогорных поселений в Грузии был создан в 2015 году, когда парламент страны принял закон "О развитии высокогорных регионов", предполагающий ряд социальных льгот для жителей высокогорных регионов страны. Помимо Фонда тогда же был создан Национальный совет развития гор под руководством премьера.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, высокогорные регионы