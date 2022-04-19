https://sputnik-georgia.ru/20220419/polnyy-absurd---v-gruzinskoy-oppozitsii-otritsayut-plany-na-gosperevorot--266094620.html
"Полный абсурд" - в грузинской оппозиции отрицают планы на госпереворот
"Полный абсурд" - в грузинской оппозиции отрицают планы на госпереворот
Если бы оппозиция планировала госпереворот, то конкретные лица были бы задержаны, отметил депутат 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T16:33+0400
2022-04-19T16:33+0400
2022-04-19T16:34+0400
грузия
политика
новости
михаил кавелашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260219609_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_454e77f091b79f14c979f0b71fb66fda.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе назвал абсурдным обвинения о подготовке оппозиции к свержению власти в Грузии на встрече в Бакуриани.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что целью встречи была разработка революционного сценария в стране. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.Депутат также прокомментировал распространенную информацию о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал политические консультации в тюрьме в связи с намерением назначить досрочные парламентские выборы в стране."У нас не было никаких консультаций", - отметил он.По его словам, идея проведения досрочным парламентских выборов никогда не была снята с повестки дня. Однако, Манджагаладзе считает, что для этого нужно заранее подготовиться, а не делать предварительные заявления.Ранее оппозиционный депутат Леван Хаеишвили заявил, что самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готовится к масштабным акциям протеста с целью проведения досрочных выборов и смены власти.О планах ЕНД стало известно после консультаций Хабеишвили с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. По словам Хабеишвили, поводом для массовых демонстраций должны стать парламентские выборы, которые прошли в стране осенью 2020 года. Оппозиционеры обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260219609_277:101:1280:853_1920x0_80_0_0_15d20f988589b029b229a060fbd744ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, михаил кавелашвили
"Полный абсурд" - в грузинской оппозиции отрицают планы на госпереворот
16:33 19.04.2022 (обновлено: 16:34 19.04.2022)
Если бы оппозиция планировала госпереворот, то конкретные лица были бы задержаны, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе назвал абсурдным обвинения о подготовке оппозиции к свержению власти в Грузии на встрече в Бакуриани.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что целью встречи была разработка революционного сценария в стране. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.
"Это полный абсурд, что где-то на тренинге открыто в присутствии сотни человек планируется какой-то заговор или переворот… Если бы это не служило пропагандистским целям, то сейчас уже было бы начато расследование и конкретные лица, на которых есть подозрение, были бы объявлены в розыск", - заявил Манджгаладзе.
Депутат также прокомментировал распространенную информацию о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал политические консультации в тюрьме в связи с намерением назначить досрочные парламентские выборы в стране.
"У нас не было никаких консультаций", - отметил он.
По его словам, идея проведения досрочным парламентских выборов никогда не была снята с повестки дня. Однако, Манджагаладзе считает, что для этого нужно заранее подготовиться, а не делать предварительные заявления.
Ранее оппозиционный депутат Леван Хаеишвили заявил, что самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готовится к масштабным акциям протеста с целью проведения досрочных выборов и смены власти.
О планах ЕНД стало известно после консультаций Хабеишвили с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. По словам Хабеишвили, поводом для массовых демонстраций должны стать парламентские выборы, которые прошли в стране осенью 2020 года. Оппозиционеры обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов.