https://sputnik-georgia.ru/20220419/polnyy-absurd---v-gruzinskoy-oppozitsii-otritsayut-plany-na-gosperevorot--266094620.html

"Полный абсурд" - в грузинской оппозиции отрицают планы на госпереворот

"Полный абсурд" - в грузинской оппозиции отрицают планы на госпереворот

Если бы оппозиция планировала госпереворот, то конкретные лица были бы задержаны, отметил депутат 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T16:33+0400

2022-04-19T16:33+0400

2022-04-19T16:34+0400

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михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе назвал абсурдным обвинения о подготовке оппозиции к свержению власти в Грузии на встрече в Бакуриани.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что целью встречи была разработка революционного сценария в стране. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.Депутат также прокомментировал распространенную информацию о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал политические консультации в тюрьме в связи с намерением назначить досрочные парламентские выборы в стране."У нас не было никаких консультаций", - отметил он.По его словам, идея проведения досрочным парламентских выборов никогда не была снята с повестки дня. Однако, Манджагаладзе считает, что для этого нужно заранее подготовиться, а не делать предварительные заявления.Ранее оппозиционный депутат Леван Хаеишвили заявил, что самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готовится к масштабным акциям протеста с целью проведения досрочных выборов и смены власти.О планах ЕНД стало известно после консультаций Хабеишвили с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. По словам Хабеишвили, поводом для массовых демонстраций должны стать парламентские выборы, которые прошли в стране осенью 2020 года. Оппозиционеры обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов.

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грузия, политика, новости, михаил кавелашвили